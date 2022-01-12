الأربعاء 12-01-2022
الوكيل الاخباري

دول أوروبية تسجل أرقاماً قياسية بحصيلة وفيات وإصابات كورونا اليومية - تفاصيل

الزراعة : التصدير لا يؤثر على الاحتياجات المحلية والأسعار

الصحة العراقية تحذر من تدهور الأوضاع

الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لحماية الفلسطينيين

الدوريات الخارجية تضبط مركبة شحن صغيرة تحمل سيارة "مشطوبة" في صندوقها - صورة

النائب العجارمة: مشروع التعرفة الكهربائية "سُلق" وجاء بدون دراسة وافية للشارع

بريطانيا تسجل 398 وفاة و129587 إصابة بكورونا

رواد التنمية يباشر بتنفيذ برامج تدريبية متخصصة في الطفيلة

المعايطة: نقل ملف الأحزاب إلى الهيئة المستقلة للانتخاب سيضعف موازنة وزارة الشؤون السياسية

ديوان المحاسبة يشكو للنواب عدم حمله لصفة "الضابطة العدلية" وتسرب الكفاءات

الأربعاء، 12-01-2022 08:56 م

النائب العجارمة: مشروع التعرفة الكهربائية "سُلق" وجاء بدون دراسة وافية للشارع

61df1976a1af9


الوكيل الاخباري - دعا رئيس لجنة الطاقة النيابية فراس العجارمة، الأربعاء، إلى إزالة بند الوقود المضاف على فاتورة كهرباء المستهلكين بالكامل وليس تثبيته.

اضافة اعلان

واستغرب العجارمة في حديثه لبرنامج "صوت المملكة"، عن عدم شمول الأفراد غير المتزوجين القاطنين في منازل بعيدا عن الأهل في دعم تعرفة الكهرباء.


وأشار إلى أن اللجنة أوصت بعدم المساس بمشتركي المنازل لمشغلي أنظمة الطاقة المتجددة، وعدم استثناء الأفراد الأردنيين غير المتزوجين من الدعم.


ودعا أيضا إلى دراسة مشكلة المنازل المتعددة التي تشترك في عداد كهربائي واحد وإيجاد حل منطقي لهذه المشكلة، وإلى شمول البيوت التي تكون في محافظات مختلفة والتي يعود عداد الكهرباء باسم نفس المالك.


العجارمة، أوضح أن "الذين يعيشون على أرض الأردن وسيشملهم الدعم هم 3 فئات هم الأردني الذي يحمل الرقم الوطني وأبناء قطاع غزة والأردنيات"، مضيفا ان "هذا المشروع سُلق وجاء بدون دراسة وافية للشارع". 

 

المدير العام الأسبق لشركة الكهرباء الوطنية أحمد حياصات، قال إن "التعرفة الكهربائية الجديدة كأنها جاءت لصالح الأغنياء"، موضحا أن "من يستهلك كثيرا ستنخفض عليه التعرفة بشكل ملموس".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزارة الزراعة

الزراعة : التصدير لا يؤثر على الاحتياجات المحلية والأسعار

01D67F99-DA3E-41B9-AD30-4CB25603B6C0

الدوريات الخارجية تضبط مركبة شحن صغيرة تحمل سيارة "مشطوبة" في صندوقها - صورة

1220212020355692490667

رواد التنمية يباشر بتنفيذ برامج تدريبية متخصصة في الطفيلة

مبنى رئاسة الوزراء - Copy

الحكومة توافق على ترخيص حزبي المواطنة والقدوة

w

دوام كافة الجامعات في 20 شباط القادم

كورونا 7

انخفاض نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن

أخبار متعلقة
1202210111159382839032

التعرفة الكهربائية الجديدة… المواطنون يسألون والنواب متخوفون - فيديو

فواتير كهرباء - (أرشيفية)

العجارمة لـ الوكيل: الحكومة كشفت أن صندوق النقد أجبرها على التعرفة الكهربائية الجديدة

b2d08b32-6715-4303-93ae-b398868cdcd7_SinglePostImg-800x549

الأردن يتراجع 8 نقاط بمؤشر المعرفة العالمي

1120212011426719076170

الدوريات الخارجية تُحذر

بببببببببببببببببببببب

انهاء الوثائق الفنية لمشروع الناقل الوطني وبدء التزويد في 2027

1220211185930619885654

أكثر من 12 ألف وفاة بكورونا في الأردن منذ بدء الجائحة