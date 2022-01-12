النائب العجارمة: مشروع التعرفة الكهربائية "سُلق" وجاء بدون دراسة وافية للشارع

الوكيل الاخباري - دعا رئيس لجنة الطاقة النيابية فراس العجارمة، الأربعاء، إلى إزالة بند الوقود المضاف على فاتورة كهرباء المستهلكين بالكامل وليس تثبيته.

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واستغرب العجارمة في حديثه لبرنامج "صوت المملكة"، عن عدم شمول الأفراد غير المتزوجين القاطنين في منازل بعيدا عن الأهل في دعم تعرفة الكهرباء.



وأشار إلى أن اللجنة أوصت بعدم المساس بمشتركي المنازل لمشغلي أنظمة الطاقة المتجددة، وعدم استثناء الأفراد الأردنيين غير المتزوجين من الدعم.



ودعا أيضا إلى دراسة مشكلة المنازل المتعددة التي تشترك في عداد كهربائي واحد وإيجاد حل منطقي لهذه المشكلة، وإلى شمول البيوت التي تكون في محافظات مختلفة والتي يعود عداد الكهرباء باسم نفس المالك.



العجارمة، أوضح أن "الذين يعيشون على أرض الأردن وسيشملهم الدعم هم 3 فئات هم الأردني الذي يحمل الرقم الوطني وأبناء قطاع غزة والأردنيات"، مضيفا ان "هذا المشروع سُلق وجاء بدون دراسة وافية للشارع".

المدير العام الأسبق لشركة الكهرباء الوطنية أحمد حياصات، قال إن "التعرفة الكهربائية الجديدة كأنها جاءت لصالح الأغنياء"، موضحا أن "من يستهلك كثيرا ستنخفض عليه التعرفة بشكل ملموس".