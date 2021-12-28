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الثلاثاء، 28-12-2021 10:03 م

النائب العياصرة: المشروع الدستوري لا يكون بـ"الضرب والبوكسات"

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الوكيل الاخباري - قال النائب عمر العياصرة ان هنالك مشكلة في طبيعة التسويق لمشروع التعديلات الدستورية، معتبرا ان روافعه في الدولة غير جادة.اضافة اعلان


وبين العياصرة عبر برنامج صوت المملكة ، ان الدولة لم تستطع تسويق المشروع بشكل جيد للنواب، وطرحه بهذه السرعة عليه علامات استفهام، فكان الأصل ان يهضمه النواب اكثر، وان تتحلى الرئاسة واللجنة القانونية بمسؤولية اكبر في التعامل مع مشروع كبير.

واعتبر العياصرة أن رئيس المجلس لم يكن له شعب، ولم يستطع السيطرة على المشهد ، ورئيس اللجنة القانونية لم يستطع الدفاع عن مادته ، فتحول النقاش الى سياسي.

وتابع : احمل المسؤولية اليوم للجميع ، للرئيس واللجنة القانونية ، وللنواب.

وبين ان المشروع الدستوري يحتاج الى موافقة ثلثي النواب ، أي انه يجب ان يكون المشروع توافقي ، فكيف يكون التوافق بالضرب و"البوكسات".

وبين ان ما حدث اليوم تراخي من الجميع، تسبب بتعريض هذا المشروع الكبير لهزة حقيقية، لأسباب كثيرة تنظيمية وبنيوية وإدارية.

وبين ان القصة قصة مشاجرة في توقيت سياسي خطر، وان النقاش لم ينضج.

وأشار الى أدوات المجلس الرئيسية، وهي الرئيس والمكتب الدائم واللجنة القانونية، اخفقوا في التعامل مع المجلس بصورة صحيحة.

 




 

 


 

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