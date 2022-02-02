النائب حداد لـ"الوكيل": استمرار إصابة وزراء بكورونا سيعيق "الجلسات الرقابية" وعشرات الإصابات في المجلس

الوكيل الاخباري - قال رئيس لجنة الصحة النيابية النائب فريد حداد، إن إصابة 9 وزراء في حكومة الخصاونة سيعيق عقد جلسة رقابية في مجلس النواب، وذلك لضرورة وجود الوزراء المعنيين في الجلسة للإجابة على أسئلة النواب.

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وأوضح حداد لـ"الوكيل الاخباري" أن هناك 50 إصابة بفيروس كورونا بين موظفي مجلس النواب، فيما تتراوح أعداد المصابين بالفيروس بين النواب 5-10 نواب.

وأشار حداد إلى أن موجة كورونا الرابعة لم تبلغ ذروتها بعد، إذ من المتوقع ارتفاع الإصابات في الأيام القادمة، سواء في مجلس النواب أو خارجه، مشيراً إلى أن هذه الموجة سريعة الانتشار يصعب السيطرة عليها، رغم قلة حدتها بالمقارنة مع موجة المتحور دلتا.

وبين أن ارتفاع إصابات كورونا إذا ما تمت بين النواب، فإنه سينعكس على قرار انعقاد الجلسات، إذ من غير الممكن عقد جلسة تحت القبة إذا كان النصاب مفقود بسبب الإصابات -لا قدّر الله-.

وقال إن اللجان النيابية ستسمر بعقد جلساتها لمناقشة قضاياها المختلفة.