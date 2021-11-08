النائب حينا: مواقف الأردن ثابتة تجاه القضية الفلسطينية وغير قابلة للمساومة

الوكيل الإخباري- ثمن رئيس جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية الأوروبية، النائب خلدون حينا، مواقف السويد الداعمة للوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس، ودورها الإنساني المتمثل بتقديم المساعدات ودعمها المستمر لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

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وأكد خلال لقاء اللجنة بدار مجلس النواب، اليوم الاثنين، السفيرة السويدية لدى المملكة الكسندرا ريدمارك، أن مواقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، ثابتة وراسخة تجاه القضية الفلسطينية والقدس، وهي غير قابلة للمساومة.



وقال إن موقف الأردن الرسمي والشعبي كان وما يزال وسيبقى صفًا واحدًا لدحر أي مؤامرات من شأنها العبث بحقوق الشعب الفلسطيني.



وناقش اللقاء العلاقات الثنائية بين الأردن والسويد، وسبل الارتقاء بها في المجالات والصعد كافة، وآخر التطورات والأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.