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الأحد، 11-07-2021 02:47 م

النائب رزوق يطالب وزير التربية بالتحقيق مع لجنة الامتحانات

و
النائب وائل رزوق


الوكيل الإخباري - اتهم النائب وائل رزوق لجنة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم بالتعمد في وضع مثل تلك الأسئلة .

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وأشار رزوق ، خلال اجتماع لجنة التعليم والشباب في مجلس النواب لمناقشة الملاحظات والشكاوى الواردة إليها حول امتحان الثانوية العامة "التوجيهي" ، إلى أن اللجنة  تعمدت ذلك ، "لحقدها على الطلبة" - على حد تعبيره - أو لانها تريد افشال وزير التربية مطالبا الوزير التحقيق مع لجنة الامتحانات للخروج بالحقيقة.

 

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي محمد أبو قديس، قال بداية الاجتماع إن "الوزارة لا تخطط لوضع امتحانات "توجيهي" لخفض العلامات أو لتصحيح مسار سنة سابقة".

 




 

 


 

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