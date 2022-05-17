النابلسي: الاستراتيجية الوطنية للشباب لم تنفّذ

الوكيل الإخباري - قال وزير الشباب محمد النابلسي، إن الاستراتيجية الوطنية للشباب للأعوام (2019-2025) التي أقرّت عام 2019 "لم تنفذ".

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وبين النابلسي، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تعمل حاليا على بلورة خطة تنفيذية للاستراتيجية وأنها تأمل ببدء تنفيذها بحلول آب/أغسطس المقبل.



الاستراتيجية الوطنية للشباب 2019 - 2025، التي أطلقت قبل انتشار جائحة كورونا، جاءت استجابة للتغيّرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وتأثيرها على الشباب الأردني.



وتهدف إلى الارتقاء بالعمل الشبابي وتنمية الشباب معرفيّاً ومهاريّاً وقيميّاً لتمكينهم من الإبداع والابتكار والإنتاج والمشاركة بالحياة السياسية والشأن العام للتعامل مع مستجدات العصر وتحدياته واستشراف المستقبل وتحقيق التنمية المستدامة من خلال شباب معتمد على ذاته في إطار من التعاون والتنسيق بين الشركاء كافة.

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