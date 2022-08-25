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الخميس، 25-08-2022 06:26 م

النابلسي : تفعيل المراكز الشبابية أبرز أولويات وزارة الشباب

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الوكيل الاخباري - قال وزير الشباب محمد النابلسي، إن تفعيل المراكز الشبابية وتوفير البيئة الرقمية الداعمة وتقديم البرامج التي تلبي تطلعات الشباب واحتياجاتهم بما يواكب التطور التكنولوجي ولغة العصر، هي من أبرز أولويات الوزارة.

جاء ذلك، بمناسبة تدشين المختبر الروبوتات وغرفة المصادر التعليمية في مركز شباب وشابات الزرقاء، الذي نفذه المجلس الدنماركي للاجئين ضمن مشروع شباب قادر على التكيّف مع التغيّرات ومتمّكن اجتماعيًا واقتصاديا بالشراكة .

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