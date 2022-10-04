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الثلاثاء، 04-10-2022 10:25 م

النابلسي : خطة لتفعيل المراكز الشبابية في المملكة

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الوكيل الاخباري - أكد وزير الشباب محمد النابلسي، اليوم الثلاثاء، أن لدى الوزارة خطة لتفعيل المراكز الشبابية وتطوير برامجها وبناها التحتية وتمكين العاملين مع الشباب.

وقال خلال افتتاحه قاعة تدريبية متعددة الأغراض في مركز شباب سما السرحان أنشئت بالتعاون هيئة أجيال السلام، إن الوزارة تمضي في تفعيل المراكز الشبابية في المملكة من خلال خطة تنفيذية تتضمن تطوير برامج المراكز وتمكين العاملين مع الشباب بما يضمن توفير مساحات شبابية آمنة وداعمة تلبي احتياجات الشباب وتطلعاتهم.

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