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الأربعاء، 08-12-2021 03:33 م

النابلسي يؤكد تعزيز مشاركة الشباب في الحياة المدنية

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الوكيل الاخباري - قال وزير الشباب محمد النابلسي إن تعزيز مشاركة الشباب في الحياة المدنية احدى أولويات الوزارة، وأبرز محاور الاستراتيجية الوطنية للشباب 2019-2025، المتمثلة بالشباب والمشاركة والمواطنة الفاعلة.

جاء ذلك خلال رعاية النابلسي أمس، ختام أعمال مشروع "مسارنا" الذي تنفذه شركة المحفزون للتدريب بالشراكة مع الوزارة، تحت شعار "تعزيز رؤية الشباب الأردني من أجل المشاركة المدنية الفعالة والاعتماد على الذات " بمشاركة عدد من الشباب من رؤساء واعضاء المراكز الشبابية والشباب الناشطين في العمل الشبابي في محافظات العاصمة، إربد، الكرك، عجلون، الزرقاء.

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