النابلسي يرعى اختتام فعاليات بطولة الشباب الرمضانية في إربد

الوكيل الاخباري - رعى وزير الشباب محمد فارس النابلسي مساء اليوم السبت، في محافظة إربد، اختتام فعاليات بطولة الشباب الرمضانية لخماسيات كرة القدم الشعبية، التي جرت على ملعب مجمع غرب إربد الرياضي/ كفريوبا، والتي نظمتها وزارة الشباب خلال شهر رمضان، بحضور محافظ إربد رضوان العتوم ومدير شباب إربد الدكتور حمزة العقيلي.



وأشار النابلسي الى أن البطولة المقبلة ستعقد بعد شهرين من الآن، وذلك ضمن احتفالات المملكة بالمناسبات والأعياد الوطنية، مشيدا بالفعاليات الرمضانية ونجاح البطولات وتنظيم المباريات التي جرت خلال ليالي شهر رمضان.

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