النابلسي يشارك بحوارية حول انتخابات مجالس المحافظات والبلديات

الوكيل الاخباري - شارك وزير الشباب محمد النابلسي، اليوم الأربعاء، في جلسة حوارية ضمن حملة "شابات فاعلات في انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية 2022" التي ينفذها مركز الحياة (راصد)، لتدريب الشابات حول قانون الإدارة المحلية وأهمية مشاركة الشابات في العملية الانتخابية.



وقال النابلسي إن مشاركة الشباب في انتخابات الإدارة المحلية المقبلة ستنعكس بشكل مباشر عليهم، بما ستفرزه من مجالس محافظات وبلديات لها دور رئيس في تحديد الأولويات والمشاريع التنموية التي من شأنها توفير خدمات وفرص العمل للشباب.

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