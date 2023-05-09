النابلسي يطلع على مخرجات مشروع"الخدمات الاجتماعية للشباب"

الوكيل الإخباري- اطلع وزير الشباب محمد النابلسي على مخرجات أعمال بعثة البنك الدولي لمشروع "تقديم الخدمات الاجتماعية للشباب الأكثر تأثراً"، وسير عمل مشروع التدريب السياحي الشبابي الذي تنفذه وزارة الشباب بتمويل من البنك الدولي من خلال الصندوق الياباني للتنمية الاجتماعية.

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ووفقا لبيان الوزارة اليوم الثلاثاء، جاء ذلك خلال لقاء النابلسي بعثة البنك الدولي ووحدة إدارة المشروع، بحضور الممثل المقيم للبنك الدولي في الأردن هولي بينر، وممثلين عن الصندوق الياباني للتنمية الاجتماعية.



وثمن النابلسي الشراكة مع البنك الدولي والصندوق الياباني للتنمية الاجتماعية، والجهود المبذولة في تنفيذ خطة وبرامج المشروع، وما قدمه المشروع من فرص لتدريب الشباب في قطاعات حيوية منها السياحة والفندقة والتكنولوجية.



وأكد حرص الوزارة على تمكين الشباب بالمهارات اللازمة لدخول سوق العمل، تنفيذا لمحور الشباب والتمكين الاقتصادي ضمن الاستراتيجية الوطنية للشباب، وإقامة شراكات مع القطاعين العام والخاص في تنفيذ برامج من شأنها تمكين الشباب وبناء قدراتهم.



من جانبها، أكدت هولي بينر، التزام البنك الدولي بتعزيز الفرص الاقتصادية للشباب من خلال برامج تطوير المهارات التي تؤهل الشباب لمتطلبات سوق العمل في قطاعات النمو مثل السياحة.



بدورها، استعرضت ممثلة الصندوق الياباني، سير عمل المشروع الذي يستهدف تنمية مهارات الشباب والشابات في مجال الفندقة والخدمات السياحية، وما نفذته البعثة من زيارات ميدانية لمواقع عمل المشروع، وما اكتسبه الشباب خلال تدريباتهم من مهارات ومعارف وتمكين الشباب من القدرة على إنشاء المشاريع المتوسطة والصغيرة واستدامتها الى جانب التشبيك مع مختلف مكونات المجتمع المحلي.



وكان وفد البعثة قد أجرى زيارات ميدانية لمواقع عمل المشروع في محافظتي جرش وعجلون اطلعوا خلالها على سير عمل مشاريع التدريب السياحي، والبرمجة باستخدام بايثون، وتصميم الألواح الشمسية، والتسويقي الإلكتروني، التي تنفذ بالشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني ومراكز الشباب.



وتخللت الزيارات الاستماع لآراء الشباب والشابات حول الاستفادة المتحققة من البرامج، إضافة إلى محاكاة عملية قدمها الشباب المشاركون لإدارة النزل السياحية، وبرمجة التطبيقات باستخدام الهاتف، وريادة الأعمال.