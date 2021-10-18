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الإثنين، 18-10-2021 06:45 م

النابلسي يلتقي أعضاء المؤتمر الوطني للشباب

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الوكيل الاخباري - التقى وزير الشباب محمد النابلسي، مندوبا عن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، مجموعة من أعضاء المؤتمر الوطني للشباب للتوعية والتطوير، اليوم الاثنين، بحضور رئيس المؤتمر محمد البدور.

ونقل النابلسي، اعتزاز رئيس الوزراء بأعضاء ومنظمي المؤتمر الوطني للشباب للتوعية والتطوير، الذي يهدف إلى تجسيد توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، ليكون مشروع عمل من وإلى الشباب يسهم في اعدادهم وتدريبهم واكسابهم المهارات التي تمكنهم من التأثير في صناعة القرار والمشاركة الفاعلة في المسيرة الوطنية الديمقراطية والسياسية والاجتماعية، وبناء مجموعات الضغط الشبابي القادرة على احداث التغيير في المجتمعات نحو الأفضل في الحياة العامة.

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