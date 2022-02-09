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الأربعاء، 09-02-2022 09:29 م

الناصر: إطلاق الكشف التجريبي التنافسي لطالبي التوظيف السبت المقبل

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الوكيل الاخباري - قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، الأربعاء، إن الديوان سينشر الكشف التجريبي التنافسي السبت وسيستمر لمدة أسبوع عبر الموقع الإلكتروني، ويُمكن لأي متقدم أن يرسل ملاحظات عليه عبر رابط إلكتروني.اضافة اعلان


وأضاف الناصر لقناة المملكة أن ديوان الخدمة سيرسل رسائل نصية لجميع المتقدمين فيه، والذي يقارب عددهم 450 ألف شخص، لإعلامهم بأن الكشف التجريبي نٌشر.

"ستجمع المعلومات وتدرس لتنعكس على الكشف الأساسي"، وفق الناصر الذي دعا المتقدمين لديوان الخدمة لتحديث أرقام هواتفهم.

وأوضح أن الكشف التنافسي التجريبي هو عمليه تنظيمية يقوم بها ديوان الخدمة، حيث يتم تجهيز كشف تنافسي سيتم التعامل معه خلال السنة المالية الحالية.

وبين، أن الكشف التجريبي هي عمليه تنظيمية للوصول إلى المتقدمين على الكشف الأساسي الذي سيصدر كحد اقصى نهاية شباط/فبراير.

وأشار إلى أن الديوان يجري زيارات ميدانية لجميع القطاعات، منها القطاع العام والقطاع العسكري، لغاية التأكد من تنقيح قاعدة البيانات من العاملين في الجهاز العسكري بمختلف قطاعاته.

وأفاد بأن الكشف التنافسي الجديد سيتضمن نحو 34 ألف طلب جديد.

وتابع "يوجد أنظمة للتواصل مع المواطنين واستقبال الشكاوى والملاحظات وبإمكان المواطن مراجعتنا باستمرار".

وقال إن مخرجات اللجنة الملكية تحدثت عن تحول نحو التعليم المهني بنسبة معينة لفترة معينة.

 




 

 


 

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