الناصر: إطلاق الكشف التنافسي لعام 2023 أواخر الشهر الحالي

الوكيل الاخباري - قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، اليوم السبت، إن الديوان بصدد إطلاق الكشف التنافسي لعام 2023 أواخر الشهر الحالي.



جاء ذلك خلال ندوة نظمتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم السبت، للاطلاع على آخر المستجدات في الخدمة المدنية، تعزيزا للتشاركية والتعاون بين المؤسسات، والتي تتماشى مع التوجهات الملكية في خارطة تحديث القطاع العام.



وأضاف أن ديوان الخدمة استقبل 41 ألف طلب توظيف جديد ستضاف إلى مخزون الطلبات التراكمي المتضخم بسبب الهرم المقلوب في توجه نحو 70 بالمئة من الطلاب في التعليم العام والعالي نحو التخصصات الأكاديمية، منها 50 بالمئة في التخصصات التربوية، خلافا لتوجهات العالم التي يتجه 70 بالمئة منها نحو التعليم التقني.



وقال الناصر إن الديوان معني بتنفيذ السياسة العامة للحكومة في المجالات المؤسسية وتخطيط الموارد البشرية، لافتا إلى مواكبته عبر مسيرته ثورات الإدارة الأردنية، والتوجيهات الملكية لتحقيق الإصلاح المنشود وتطلعات المواطنين، حتى أصبح يتمتع بسمعة عالية وكفاءات رفدت الجهاز الحكومي.

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