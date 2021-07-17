الناصر: توجه ناجحي الثانوية العامة الى التعليم المهني والتقني ضرورة وطنية

الوكيل الاخباري -

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دعا رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر الطلبة الناجحين في الثانوية العامة إلى التوجه نحو التعليم التقني والمهني، باعتباره ضرورة وطنية، وذلك استثمارا لطاقات الشباب بما يتلاءم مع حاجات سوق العمل.وقال الناصر في مقابلة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم السبت، إن مشكلة البطالة تحتاج إلى جهد وطني كامل، يبدأ من الاسرة، لتشجيع الابناء على دراسة التخصصات المهنية والتقنية، والانتقال الى مهن المستقبل المطلوبة في سوق العمل والمرتبطة بالتكنلوجيا والرقمنة، مؤكدا ضرورة اطلاع الطلبة وذويهم قبل اختيار التخصص الجامعي على تقارير ودراسات العرض والطلب للتخصصات التي يعلن عنها الديوان عبر موقعه الإلكتروني،( المطلوبة، او غير مطلوبة والراكدة والمشبعة). ودعا إلى النظر بواقعية للناتج التعليمي في المملكة، لا سيما وان 65 إلى 70 الف خريج جامعي سنويا، 35 الفا منهم من التخصصات التعليمية والانسانية، ويُعين سنويا نحو 8000 شخص في جميع الدوائر، بينما 70 بالمئة من الطلبة في الدول الاجنبية يدرسون التخصصات المهنية والتقنية.