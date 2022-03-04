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الوكيل الاخباري

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الجمعة، 04-03-2022 09:08 م

الناصر: ديوان الخدمة ليس معنيا بحل مشكلة البطالة

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 الوكيل الاخباري - قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، أن الديوان مسؤول عن التخطيط وإدارة الموارد البشرية في الجهاز الحكومي وليس الجهة المعنية بحل مشكلة البطالة.

ونوه خلال استضافته في برنامج ستون دقيقة الجمعة، إلى استمرار تدفق الخريجين في ذات التخصصات بالرغم من التحذيرات.

واستقبل الديوان السنة الحالية حوالي 38 ألف طلب من الخريجين الجدد في ظل احتياج سوق العمل إلى التخصصات التقنية والمهنية، مشددا على ضرورة أن تكون عملية اختيار التخصصات بشكل دقيق.

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