الناصر: مستمرون بالتدريب لرفع كفاءة الموظف العام

الوكيل الاخباري - أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر أن الغاية الأساسية من تدريب موظفي القطاع العام هي الانتقال من المفهوم التقليدي لإدارة الموارد البشرية نحو المفاهيم الادارية الحديثة التي من شأنها رفع كفاءة الموظف العام.



وأضاف، خلال افتتاحه برنامجاً تدريبياً متخصصاً في مجال إدارة الموارد البشرية لموظفي ديوان الخدمة المدنية في معهد الادارة العامة، اليوم الأحد، أن التدريب يسعى إلى استغلال المؤهلات والخبرات والطاقات خاصة لدى الشباب للارتقاء بمستوى الخدمات العامة التي تقدمها مؤسسات الدولة للمواطنين.



وبين الناصر أن المرحلة المستقبلية تتطلب إحداث تغيير نوعي في المحتوى التدريبي لمختلف البرامج التدريبية للموظفين، بما ينسجم وتطلعات ورؤى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم في تنفيذ برامج الاصلاح الإداري وأتمتة الإجراءات وتنمية الموارد البشرية والاهتمام بها.

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