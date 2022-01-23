الناصر: 424 ألف طالب وظيفة في مخزون ديوان الخدمة

الوكيل الإخباري - قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، إن هناك 424 ألف طالب وظيفة في مخزون ديوان الخدمة المدنية، منهم 56 ألفا في تخصص الهندسة، و12 ألفا من الإناث في تخصص اللغة عربية، مرجحا زيادة العدد في ظل العزوف عن التعليم التقني والمهني، والتركيز على التعليم الجامعي.

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