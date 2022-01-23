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الأحد، 23-01-2022 03:29 م

الناصر: 424 ألف طالب وظيفة في مخزون ديوان الخدمة

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الوكيل الإخباري - قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، إن هناك 424 ألف طالب وظيفة في مخزون ديوان الخدمة المدنية، منهم 56 ألفا في تخصص الهندسة، و12 ألفا من الإناث في تخصص اللغة عربية، مرجحا زيادة العدد في ظل العزوف عن التعليم التقني والمهني، والتركيز على التعليم الجامعي.

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وبين الناصر، خلال مناقشة موازنة الديوان ومعهد الادارة العامة، إن 92 % من موازنة ديوان الخدمة ومعهد الإدارة من النفقات الجارية، و8 % نفقات رأسمالية.

وأوضح ان هناك مشاريع بالشراكة مع شركاء الديوان لتنفيذها، ومنها برامج الاستخدام الأمثل للموارد البشرية، وتعزيز المنهجيات الحكومية في التوجيه الاستراتيجي للانتقال من مفهوم التوظيف الحكومي إلى مفهوم التشغيل في القطاع الخاص، وأيضا برنامج الرخصة الوطنية لريادة الأعمال والذي يهدف للتخفيف من حدة البطالة.

وبين أن 424 ألف طالب وظيفة في مخزون ديوان الخدمة المدنية، منهم 56 ألفا في تخصص الهندسة، و12 ألفا من الإناث في تخصص اللغة عربية، مرجحا زيادة العدد في ظل العزوف عن التعليم التقني والمهني، والتركيز على التعليم الجامعي.

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