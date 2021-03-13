الناطق الرسمي لـ الوكيل : استقالة عبيدات بأمر ملكي

الوكيل الإخباري - قال وزير الدّولة لشؤون الإعلام، الناطق باسم الحكومة صخر دودين، السبت، إن رئيس الوزراء طلب من وزير الصحة التقدّم باستقالته، بعد حادثة انقطاع الأكسجين في مستشفى السلط الحكومي التي أدت إلى وفيات.

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وبين دودين لـ"الوكيل الإخباري" أن استقالة عبيدات جاءت بأمر ملكي .

وأعلن وزير الصحة نذير عبيدات، أنه قدم استقالته لرئيس الوزراء بشر الخصاونة؛ بعد حادثة نقص الأكسجين في مستشفى السلط الحكومي التي أدت لوفيات.

وأضاف خلال تصريح صحفي من أمام مستشفى السلط: "أتحمل المسؤولية الأخلاقية عن حادثة مستشفى السلط الجديد".



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