الناطق الرسمي للحكومة: 41 إذاعة و24 محطة تلفزيون مسجلة رسمياً.. والإعلام الأردني في ضائقة

الوكيل الاخباري - قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، فيصل الشبول، الثلاثاء، إن 215 وسيلة إعلام أردنية مسجلة لدى هيئة الإعلام.

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وأشار الشبول عبر برنامج "جلسة علنية"، إلى وجود 41 إذاعة، و24 محطة تلفزيون، و128 موقعا إلكترونيا، و22 صحيفة يومية وأسبوعية.



ورأى الشبول أن الإعلام وقع في وسط حالة الإنترنت والتواصل الاجتماعي، وأصبح الإعلام الأردني في ضائقة ويجب على الجميع مساعدته.



ورأى الشبول أن منصات التواصل الاجتماعي تستحوذ على الحصة الأكبر من سوق الاعلام، ووسائل الإعلام تساهم بذلك بإنشاء صفحات في منصات التواصل الاجتماعي، مما يزيد ظهور محتواها في تلك المنصات.