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الأحد، 10-10-2021 11:37 م

الناطق الرسمي يرجح حدوث مناقلات بين وزارات عدة بعد تقديم الوزراء لاستقالاتهم

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الوكيل الاخباري - قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، المستقيل صخر دودين، الأحد، إنّ "الفريق الوزاري قدموا استقالاتهم إلى رئيس الوزراء بشر الخصاونة تمهيدا لتعديل حكومي".

وأضاف دودين ، لـ "المملكة"، أن "تقديم الاستقالات لرئيس الوزراء ليصار بعدها إلى المقتضى الدستوري بحيث تُرفع استقالات الوزراء المغادرين للحكومة إلى جلالة الملك عبدالله الثاني".

وتابع، أن "استقالات الوزراء غير المغادرين لا ترفع إلى جلالة الملك"، ثم رجح، أن "تكون هناك مناقلات بين وزارات مختلفة".

وأشار، إلى أن "تقديم استقالات جميع الوزراء يمنع الحرج عمن سيغادر أو سيبقى".

وفي رده على سؤال عن الإطار الزمني المتعلق بالإعلان عن التعديل، قال "غدا ستكون الصورة أوضح".

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