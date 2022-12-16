الناطق باسم الأمن العام ينعى الشهيد : في الصورة بطلان شهيدان - صورة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نعى الناطق باسم مديرية الأمن العام العقيد عامر السرطاوي زميله الشهيد عبدالرزاق الدلابيح، الذي استشهد في الميدان بعد منتصف ليل الجمعة برصاصة في حسينية معان.



وقال السرطاوي: "الشهيد عبدالرزاق الدلابيح في ذمة الله.. لا نزكي على الله احدا.. لقد كنت مثالا للاخلاق.. للشاب الملتزم دينيا والمميز عملا".



وأضاف أن عبدالرزاق (ابو محمد) كان ابن دورته وتزاملا في الجامعة وبعدها.. إلا أن عبد الرزاق لم يتم اختياره معهم بل التحق بهم بعد أيام حين رفض احد الطلاب الاستمرار في التدريب العسكري، واستدعي عبدالرزاق على الفور للالتحاق بالجامعة.



وتابع السرطاوي، "كأن طريق الشهادة والبطولة كان يطلبه"..



وقال، "وفي أول يوم له شاهدنا ذلك الشاب الآتي من قرية الكفير وكله ثقة وأدب، ومن اول لحظة برز لما يملكه من لياقة بدنية والتزام حافظ عليها حتى اليوم، يوم استشهاده".



وأضاف، إلى رحمة الله ابو محمد ستبقى مثالا للانضباط والاخلاق.. عبد الرزاق استشهد في ذات الشهر الذي استشهد فيه سائد المعايطة ولم اكن أتوقع يوما ان أوضع في ذات الموقف وأن أضطر لاكتب ذات الخبر وذات النعي!"



"سائد وعبدالرزاق ما اثقل تلك الكلمات وهي تكتب وما اصعبها من لحظات، فإلى رحمة الله يا عبد الرزاق ولا تنسى ان تخبر سائد اننا اشتقنا له وما نسيناه ولن ننساك يا ابو محمد".



ونشر السرطاوي صورة تجمعه بعبدالرزاق وسائد معلقا عليها، "في الصورة بطلان شهيدان".

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