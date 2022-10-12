الناطق باسم التعليم العالي: اخيراً تحقق الحلم

الوكيل الإخباري- نشر الناطق الاعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب على صفحته الرسمية عبر منصة "فيسبوك" أنه "تحقق الحلم وأحلى سلفي مع الطالب علاء خلدون محمود سلمان الذي زار القبول الموحد اليوم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقدم طلب إنتقال من تخصص الطب البشري إلى تخصص الهندسة الكهربائية".

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وكتب الخطيب أن الطالب علاء حاصل على معدل 98.75% تم قبوله في الجامعة الاردنية تخصص الطب ولكنه أبى الا أن يتبع شغفه ورغبته في دراسة الهندسة الكهربائية.

وتمنى الخطيب التوفيق للطالب علاء ولكل الطلبة في الجامعات الرسمية.





