الأربعاء 11-11-2020
الوكيل الاخباري

النتائج الأولية غير الرسمية للانتخابات -تحديث مستمر

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الأربعاء، 11-11-2020 07:14 ص

عمليات الفرز والجمع مستمرة

النتائج الأولية غير الرسمية للانتخابات -تحديث مستمر

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إحدى لجان الفرز


الوكيل الإخباري - ما زالت النتائج الأولية "غير الرسمية" للانتخابات النيابية ، تظهر فور الانتهاء من من الفرز والجمع في مختلف محافظات المملكة .

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"الوكيل الإخباري" ، مستمر في رصد النتائـــج ، بحسب ما يتم إعلانه من خلال اللجان المعتمدة ، وفيما يلي النتائج "الأولية غير الرسيمة " في عدد من المحافظات - حتى لحظة كتابة الخبر - .

 

محافظة جرش:

زيد العتوم 
عمر العياصرة 
نواش قوقزة 
ماجد الرواشدة
الكوتا: فايزة عضيبات

بدو الوسط:
بسام الفايز
محمد عناد الفايز
عبد السلام الخضير

الدائرة الأولى – الزرقاء:
محمد علي ابو صعيليك
محمد الظهراوي
سلامة البلوي
محمد عواد الخلايلة
محمد سلامة الغويري
محمد ناصر الغويري
ميرزا بولاد - شركسي
هايل عياش 

 

دائرة الزرقاء الثانية
- احمد قاسم الخلايلة 3442
- علي سالم الخلايلة 5340
- عمر الزيود 2027
- سليمان القلاب 4004


محافظة البلقاء:
نضال الحياري
طلال النسور
عبد الحليم الحمود
دينا البشير
عماد العدوان
فادي العدوان
عارف السعايدة
أحمد السراحنه
محمد العلاقمة
رائد سميرات
ضرار الداوود

محافظة العقبة:
حسن الرياطي 3546 صوتا
عبيد ياسين 3240 صوتا
حازم المجالي 2675 صوتا
الكوتا: روعة الغرابلي 2655 صوتا

محافظة عجلون:
فراس القضاة
خلدون شويات
بلال المومني
فريد حداد
الكوتا: صفاء المومني

قصبة المفرق :
نواف خوالده - ١٠٣٤٣
عبدالكريم دغمي-  ٩٠٢٦
اسماعيل جرايده -٧٩٤٢
يزن شديفات-  ٧٧٢٣
ريما العموش (كوتا) - ٥٧٢٩

الكرك
حمد القطاونة
غازي الذنيبات
ابراهيم القرالة
ايمن هزاع المجالي
موفق الضمور
عودة النوايشة
سالم الضمور
علي مدالله الطراونة
هيثم زيادين
ايمن المدانات

مأدبا 
نصار الحيصة
عبد الرحيم المعايعة
صالح الوخيان
مجدي اليعقوب

 

إربد الرابعة
مجحم الصقور
علي الغزاوي
جعفر ربابعة
محمد بني ياسين
عطا حسين ابداح

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