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النتائج الأولية لانتخابات اتحاد طلبة جامعة اليرموك - أسماء

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الأربعاء، 29-05-2024 01:14 ص

النتائج الأولية لانتخابات اتحاد طلبة جامعة اليرموك - أسماء

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الوكيل الاخباري - أعلن نائب رئيس جامعة اليرموك رئيس اللجنة العليا للانتخابات الدكتور سامر سمارة، النتائج الأولية لانتخابات اتحاد الطلبة لدورتها الـ 29 والتي جرت الثلاثاء.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي حضره رئيس الجامعة الدكتور إسلام مسّاد، في قاعة عرار بمبنى المؤتمرات والندوات، أن النسبة العامة للانتخاب على مستوى الجامعة بلغت 48.2 بعد أن تم تمديدها لساعتين.

في ذات السياق، تلا عميد شؤون الطلبة – الناطق الإعلامي باسم الانتخابات الدكتور معتصم شطناوي، الأسماء الأولية للطلبة والقوائم الفائزين في هذه الانتخابات، والتي جاءت على النحو التالي:

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كــلــيــة الآداب
قسم اللغة العربية وآدابها
الرقم الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم الجامعي
1 ليث عبدالله يوسف الشرع 2021041170
قسم الجغرافيا
الرقم الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم الجامعي
1 محمد رزق الله ماجد القرعان 2021044108

قـسـم الـتـاريــخ
الرقم الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم الجامعي
1 احمد محمد احمد العمري 2021045187


قسم الدراسات السياسية والدولية
الرقم الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم الجامعي
1 علي برهان احمد القضاة 2021042124
قسم اللغة الانجليزية وآدابها

الرقم الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم الجامعي
1 حسام الدين رامي عمر السنجلاوي 2021043047




قسم اللغات الحديثة
الرقم الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم الجامعي
1 علي محمد جميل الزبون 2019893003

قسم علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية
الرقم الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم الجامعي
1 محمود صبحي احمد بني عبدالرحمن 2022133125

قسم اللغات السامية والشرقية
الرقم الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم الجامعي
1 ادهم فادي طارق الدراغمة 2021135002

قسم الترجمة
الرقم الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم الجامعي
1 اسيد عادل محمد المومني 2021134006


كــلــيــة الــــعــــلــــوم
قـــســـم الإحــــصــــاء

الرقم الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم الجامعي
1 يوسف زكريا عبدالله الطعاني 2020057447

قسم الرياضيات
الرقم الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم الجامعي
1 ايسر محمد محمود عبيدات 2021055014

قسم العلوم الحياتية
الرقم الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم الجامعي
1 عمار احسان عبدالرحمن الحاج 2021051186
قـسـم الـفـيـزيـاء
الرقم الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم الجامعي
1 عبدالرحمن محمد قاسم ربابعه 2021056075
قسم الكيمياء
الرقم الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم الجامعي
1 سيف زياد عبدالقادر عنانبة 2022052052

قسم علوم الأرض والبيئة
الرقم الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم الجامعي
1 حمزة حسين محمد الربيع 2021054043

كلية الأعـمـال
قسم إدارة الأعمال
الرقم الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم الجامعي
1 يزيد احمد سعد المعادات 2021063177

قسم الإدارة العامة
الرقم الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم الجامعي
1 محمد احمد علي بني عواد 2020066118

قسم العلوم المالية والمصرفية
الرقم الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم الجامعي
1 محمود يوسف هاشم الشياب 2021065184

قـسـم الـمـحـاسـبـة
الرقم الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم الجامعي
1 عبدالله ايمن محمد سعيد عمايرة 2021861029

قسم التسويق
الرقم الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم الجامعي
1 المنتصر بالله فتحي يوسف علي خريشه 2021062148

قسم الاقـتـصـاد
الرقم الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم الجامعي
1 غازي مزيد غازي الطويط 2021069083


كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية
قسم الهندسـة الصناعية

الرقم الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم الجامعي
1 محمد نور فارس محمد صمادي 2020986055
قسم هندسة الالكترونيات
الرقم الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم الجامعي
1 اسلام سامي خالد العلي 2021972009
قسم هندسة الاتصالات
الرقم الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم الجامعي
1 انس خالد محمد القرعان 2022973009
قسم هندسة الحاسوب
الرقم الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم الجامعي
1 بندر يوسف صلاح محمود 2021980172
قسم الهندسة المدنية
الرقم الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم الجامعي
1 انس عمر سالم زيتون 2020988217

قسم هندسة النظم والمعلوماتية الطبية الحيوية
الرقم الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم الجامعي
1 بشار خالد احمد العلاونة 2020977123


قسم هندسة العمارة
الرقم الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم الجامعي
1 عبدالرحمن خالد عوض حميصي 2021989055

قسم هندسة القوى الكهربائية
الرقم الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم الجامعي
1 ايهم خالد سليمان الخزاعلة 2020975039
قسم الهندسة الميكانيكية
الرقم الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم الجامعي
1 ابراهيم وليد محمد الشقران 2020974001

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الرقم الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم الجامعي
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قـسـم أصـول الـديـن
الرقم الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم الجامعي
1 احمد عيسى موسى عثمان 2021182019
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الرقم الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم الجامعي
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كلية الفنون الجميلة
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القائمة ورمزها
1 التعاون كاس العالم 1 حمزة علي غالب مقابله 2021019055

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