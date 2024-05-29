النتائج الأولية لانتخابات اتحاد طلبة جامعة اليرموك - أسماء

الوكيل الاخباري - أعلن نائب رئيس جامعة اليرموك رئيس اللجنة العليا للانتخابات الدكتور سامر سمارة، النتائج الأولية لانتخابات اتحاد الطلبة لدورتها الـ 29 والتي جرت الثلاثاء.



وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي حضره رئيس الجامعة الدكتور إسلام مسّاد، في قاعة عرار بمبنى المؤتمرات والندوات، أن النسبة العامة للانتخاب على مستوى الجامعة بلغت 48.2 بعد أن تم تمديدها لساعتين.



في ذات السياق، تلا عميد شؤون الطلبة – الناطق الإعلامي باسم الانتخابات الدكتور معتصم شطناوي، الأسماء الأولية للطلبة والقوائم الفائزين في هذه الانتخابات، والتي جاءت على النحو التالي:

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كــلــيــة الآداب

قسم اللغة العربية وآدابها

الرقم الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم الجامعي

1 ليث عبدالله يوسف الشرع 2021041170

قسم الجغرافيا

الرقم الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم الجامعي

1 محمد رزق الله ماجد القرعان 2021044108



قـسـم الـتـاريــخ

الرقم الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم الجامعي

1 احمد محمد احمد العمري 2021045187





قسم الدراسات السياسية والدولية

الرقم الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم الجامعي

1 علي برهان احمد القضاة 2021042124

قسم اللغة الانجليزية وآدابها



الرقم الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم الجامعي

1 حسام الدين رامي عمر السنجلاوي 2021043047









قسم اللغات الحديثة

الرقم الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم الجامعي

1 علي محمد جميل الزبون 2019893003



قسم علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية

الرقم الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم الجامعي

1 محمود صبحي احمد بني عبدالرحمن 2022133125



قسم اللغات السامية والشرقية

الرقم الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم الجامعي

1 ادهم فادي طارق الدراغمة 2021135002



قسم الترجمة

الرقم الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم الجامعي

1 اسيد عادل محمد المومني 2021134006





كــلــيــة الــــعــــلــــوم

قـــســـم الإحــــصــــاء



الرقم الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم الجامعي

1 يوسف زكريا عبدالله الطعاني 2020057447



قسم الرياضيات

الرقم الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم الجامعي

1 ايسر محمد محمود عبيدات 2021055014



قسم العلوم الحياتية

الرقم الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم الجامعي

1 عمار احسان عبدالرحمن الحاج 2021051186

قـسـم الـفـيـزيـاء

الرقم الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم الجامعي

1 عبدالرحمن محمد قاسم ربابعه 2021056075

قسم الكيمياء

الرقم الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم الجامعي

1 سيف زياد عبدالقادر عنانبة 2022052052



قسم علوم الأرض والبيئة

الرقم الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم الجامعي

1 حمزة حسين محمد الربيع 2021054043



كلية الأعـمـال

قسم إدارة الأعمال

الرقم الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم الجامعي

1 يزيد احمد سعد المعادات 2021063177



قسم الإدارة العامة

الرقم الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم الجامعي

1 محمد احمد علي بني عواد 2020066118



قسم العلوم المالية والمصرفية

الرقم الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم الجامعي

1 محمود يوسف هاشم الشياب 2021065184



قـسـم الـمـحـاسـبـة

الرقم الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم الجامعي

1 عبدالله ايمن محمد سعيد عمايرة 2021861029



قسم التسويق

الرقم الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم الجامعي

1 المنتصر بالله فتحي يوسف علي خريشه 2021062148



قسم الاقـتـصـاد

الرقم الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم الجامعي

1 غازي مزيد غازي الطويط 2021069083





كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية

قسم الهندسـة الصناعية



الرقم الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم الجامعي

1 محمد نور فارس محمد صمادي 2020986055

قسم هندسة الالكترونيات

الرقم الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم الجامعي

1 اسلام سامي خالد العلي 2021972009

قسم هندسة الاتصالات

الرقم الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم الجامعي

1 انس خالد محمد القرعان 2022973009

قسم هندسة الحاسوب

الرقم الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم الجامعي

1 بندر يوسف صلاح محمود 2021980172

قسم الهندسة المدنية

الرقم الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم الجامعي

1 انس عمر سالم زيتون 2020988217



قسم هندسة النظم والمعلوماتية الطبية الحيوية

الرقم الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم الجامعي

1 بشار خالد احمد العلاونة 2020977123





قسم هندسة العمارة

الرقم الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم الجامعي

1 عبدالرحمن خالد عوض حميصي 2021989055



قسم هندسة القوى الكهربائية

الرقم الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم الجامعي

1 ايهم خالد سليمان الخزاعلة 2020975039

قسم الهندسة الميكانيكية

الرقم الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم الجامعي

1 ابراهيم وليد محمد الشقران 2020974001



كلية الشريعة والدراسات الإسلامية

قسم فقه وأصوله

الرقم الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم الجامعي

1 حمزه ماهر علي الغرايبة 2021181417

قـسـم أصـول الـديـن

الرقم الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم الجامعي

1 احمد عيسى موسى عثمان 2021182019

قسم الاقتصاد والمصارف الإسلامية

الرقم الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم الجامعي

1 عبيدة غسان زكي كساسبة 2020185277



قسم الدراسات الإسلامية

الرقم الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم الجامعي

1 عدي نايل احمد ذيابات 2021183188









كلية الفنون الجميلة

قسم الموسيقى

الرقم الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم الجامعي

1 عبداللطيف مازن محمد علاونه 2022813001



قسم الفنون التشكيلية

الرقم الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم الجامعي

1 حمزة علي صلاح بني حمد 2022174109

قسم الدراما

الرقم الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم الجامعي

1 راشد حسن علي عبيدات 2020177016



قسم التصميم والفنون التطبيقية

الرقم الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم الجامعي

1 محمد نايف محمود العزام 2022175037





كلية تكنولوجيا المعلومات

قـسم تكنولوجيا المعلومات

الرقم الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم الجامعي

1 سامر غسان احمد مستريحي 2021904104



قـسم نظم المعلومات

الرقم الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم الجامعي

1 سيد قطب احمد محمود بني سلامه 2021905069



قـسم علوم الحاسوب

الرقم الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم الجامعي

1 فراس محمد احمد المومني 2021901046



كـــلــيــة الآثـــــار والانثروبوجـيا

قسم الآثـــــار

الرقم الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم الجامعي

1 معتز رياض محمود عبيدات 2021121162



قسم صيانة المصادر التراثية

الرقم الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم الجامعي

1 يزن امجد يوسف حلمي نوفل 2021123128

قسم الانثروبولوجيا

الرقم الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم الجامعي

1 عبدالله مصطفى عبدالله حسين 2021122065



كـــلـــيـــة الإعــــــــــلام

قسم الإذاعة والتلفزيون

الرقم الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم الجامعي

1 منور أنور عشوي بني صخر 2021139108



قسم الصحافة والإعلام الرقمي

الرقم الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم الجامعي

1 مهند بكر عليان علاونه 2022838001



قسم العلاقات العامة والإعلان

الرقم الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم الجامعي

1 محمد قاسم محمد البشير 2021137137





كـــلـــيــــة العلوم الـتـربـويـة

الرقم اسم الترتيب بالقائمة أسماء المرشحين الرقم الجامعي

القائمة ورمزها

1 النشامى الشماغ الأحمر 1 هشام احمد محمود الرعود 2021178117

2 جهاد احمد عبد عواجنة 2021178029



كـلـيـة الـسـيـاحـة والـفـنـادق



الرقم اسم الترتيب بالقائمة أسماء المرشحين الرقم الجامعي

القائمة رمزها

1 الكفاءة قبضة اليد 1 عبدالله ماجد سليم القضاة 2021124040

2 احمد غازي فلاح فوارسة 2022124064





كـــلـــيـــة الـــقــــانـــون

الرقم اسم الترتيب بالقائمة أسماء المرشحين الرقم الجامعي

القائمة رمزها

1 البيرق النخلة 1 راسم كمال محمد القرعان 2022867042



2 الأمانة درع 1 ريان حسين موسى الذيابات 2021067088





كـلـيـة التربية البدنية وعلوم الرياضية



الرقم اسم الترتيب بالقائمة أسماء المرشحين التخصص

القائمة ورمزها

1 التعاون كاس العالم 1 حمزة علي غالب مقابله 2021019055



2 معاً قادرون صورة كرة السلة 1 احمد غازي احمد فريحات 2021019335





كــلــيـة الــطــب



الرقم اسم الترتيب بالقائمة أسماء المرشحين التخصص

القائمة ورمزها

1 الهدف سماعة طبية 1 فارس محمد حسين مهيدات 2021999384



2 احسان تشريح القلب 1 ذكرى محمود حماد الحوامدة 2020999265



3 ابناء الطب الفهد 1 عدي خالد سالم الاحمد 2021999193







كـــلــيـة الصيدلة



الرقم اسم الترتيب بالقائمة أسماء المرشحين الرقم الجامعي

القائمة ورمزها

1 سواعد اليدين 1 عبدالرحمن مراد فتحي زقوت 2021507300



2 التجديد الثعبان 1 محمد احمد حمود العماوي 2020507404



كـــــلــــيـــة التـمـريـض

الرقم اسم الترتيب بالقائمة أسماء المرشحين التخصص

القائمة ورمزها

1 النبض النسر 1 رعد خالد صالح السالم 2022506046

2 لما محمد عبدالهادي جرادات 2022506101

الدائرة العامة

الرقم اسم الترتيب بالقائمة أسماء المرشحين الكلية الرقم الجامعي



القائمة رمزها

1 البناء الطلابي البناء 1 احمد جهاد احمد الخولي الحجاوي 2020980195

2 معن عبدالحكيم محمود الطواها الطب 2020999181

3 بتول عطا عبدالمجيد أبو جوده الآداب 2021135014





2 قادمون النجمة السباعية 1 عون زياد عيسى الكايد الحجاوي 2021978174

2 محمد محمود خالد البقاعي الآداب 2021048160



3 اليوبيل الفضي الدله 1 محمد عدنان احمد عبيدات الاعمال 2021061155

2 وهبي عبدالله محمد العمري التربية البدنية 2022019228

3 حلا حسين احمد علاونة الحجاوي 2020978172

4 مصعب حسين ابراهيم الصمادي العلوم 2020057226