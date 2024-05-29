النتائج الأولية لانتخابات اتحاد طلبة جامعة اليرموك - أسماء

الوكيل الاخباري - أعلن نائب رئيس جامعة اليرموك رئيس اللجنة العليا للانتخابات الدكتور سامر سمارة، النتائج الأولية لانتخابات اتحاد الطلبة لدورتها الـ 29 والتي جرت الثلاثاء.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي حضره رئيس الجامعة الدكتور إسلام مسّاد، في قاعة عرار بمبنى المؤتمرات والندوات، أن النسبة العامة للانتخاب على مستوى الجامعة بلغت 48.2 بعد أن تم تمديدها لساعتين.
في ذات السياق، تلا عميد شؤون الطلبة – الناطق الإعلامي باسم الانتخابات الدكتور معتصم شطناوي، الأسماء الأولية للطلبة والقوائم الفائزين في هذه الانتخابات، والتي جاءت على النحو التالي:
كــلــيــة الآداب
قسم اللغة العربية وآدابها
الرقم الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم الجامعي
1 ليث عبدالله يوسف الشرع 2021041170
قسم الجغرافيا
الرقم الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم الجامعي
1 محمد رزق الله ماجد القرعان 2021044108
قـسـم الـتـاريــخ
الرقم الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم الجامعي
1 احمد محمد احمد العمري 2021045187
قسم الدراسات السياسية والدولية
الرقم الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم الجامعي
1 علي برهان احمد القضاة 2021042124
قسم اللغة الانجليزية وآدابها
الرقم الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم الجامعي
1 حسام الدين رامي عمر السنجلاوي 2021043047
قسم اللغات الحديثة
الرقم الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم الجامعي
1 علي محمد جميل الزبون 2019893003
قسم علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية
الرقم الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم الجامعي
1 محمود صبحي احمد بني عبدالرحمن 2022133125
قسم اللغات السامية والشرقية
الرقم الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم الجامعي
1 ادهم فادي طارق الدراغمة 2021135002
قسم الترجمة
الرقم الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم الجامعي
1 اسيد عادل محمد المومني 2021134006
كــلــيــة الــــعــــلــــوم
قـــســـم الإحــــصــــاء
الرقم الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم الجامعي
1 يوسف زكريا عبدالله الطعاني 2020057447
قسم الرياضيات
الرقم الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم الجامعي
1 ايسر محمد محمود عبيدات 2021055014
قسم العلوم الحياتية
الرقم الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم الجامعي
1 عمار احسان عبدالرحمن الحاج 2021051186
قـسـم الـفـيـزيـاء
الرقم الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم الجامعي
1 عبدالرحمن محمد قاسم ربابعه 2021056075
قسم الكيمياء
الرقم الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم الجامعي
1 سيف زياد عبدالقادر عنانبة 2022052052
قسم علوم الأرض والبيئة
الرقم الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم الجامعي
1 حمزة حسين محمد الربيع 2021054043
كلية الأعـمـال
قسم إدارة الأعمال
الرقم الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم الجامعي
1 يزيد احمد سعد المعادات 2021063177
قسم الإدارة العامة
الرقم الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم الجامعي
1 محمد احمد علي بني عواد 2020066118
قسم العلوم المالية والمصرفية
الرقم الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم الجامعي
1 محمود يوسف هاشم الشياب 2021065184
قـسـم الـمـحـاسـبـة
الرقم الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم الجامعي
1 عبدالله ايمن محمد سعيد عمايرة 2021861029
قسم التسويق
الرقم الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم الجامعي
1 المنتصر بالله فتحي يوسف علي خريشه 2021062148
قسم الاقـتـصـاد
الرقم الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم الجامعي
1 غازي مزيد غازي الطويط 2021069083
كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية
قسم الهندسـة الصناعية
الرقم الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم الجامعي
1 محمد نور فارس محمد صمادي 2020986055
قسم هندسة الالكترونيات
الرقم الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم الجامعي
1 اسلام سامي خالد العلي 2021972009
قسم هندسة الاتصالات
الرقم الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم الجامعي
1 انس خالد محمد القرعان 2022973009
قسم هندسة الحاسوب
الرقم الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم الجامعي
1 بندر يوسف صلاح محمود 2021980172
قسم الهندسة المدنية
الرقم الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم الجامعي
1 انس عمر سالم زيتون 2020988217
قسم هندسة النظم والمعلوماتية الطبية الحيوية
الرقم الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم الجامعي
1 بشار خالد احمد العلاونة 2020977123
قسم هندسة العمارة
الرقم الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم الجامعي
1 عبدالرحمن خالد عوض حميصي 2021989055
قسم هندسة القوى الكهربائية
الرقم الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم الجامعي
1 ايهم خالد سليمان الخزاعلة 2020975039
قسم الهندسة الميكانيكية
الرقم الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم الجامعي
1 ابراهيم وليد محمد الشقران 2020974001
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية
قسم فقه وأصوله
الرقم الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم الجامعي
1 حمزه ماهر علي الغرايبة 2021181417
قـسـم أصـول الـديـن
الرقم الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم الجامعي
1 احمد عيسى موسى عثمان 2021182019
قسم الاقتصاد والمصارف الإسلامية
الرقم الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم الجامعي
1 عبيدة غسان زكي كساسبة 2020185277
قسم الدراسات الإسلامية
الرقم الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم الجامعي
1 عدي نايل احمد ذيابات 2021183188
كلية الفنون الجميلة
قسم الموسيقى
الرقم الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم الجامعي
1 عبداللطيف مازن محمد علاونه 2022813001
قسم الفنون التشكيلية
الرقم الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم الجامعي
1 حمزة علي صلاح بني حمد 2022174109
قسم الدراما
الرقم الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم الجامعي
1 راشد حسن علي عبيدات 2020177016
قسم التصميم والفنون التطبيقية
الرقم الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم الجامعي
1 محمد نايف محمود العزام 2022175037
كلية تكنولوجيا المعلومات
قـسم تكنولوجيا المعلومات
الرقم الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم الجامعي
1 سامر غسان احمد مستريحي 2021904104
قـسم نظم المعلومات
الرقم الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم الجامعي
1 سيد قطب احمد محمود بني سلامه 2021905069
قـسم علوم الحاسوب
الرقم الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم الجامعي
1 فراس محمد احمد المومني 2021901046
كـــلــيــة الآثـــــار والانثروبوجـيا
قسم الآثـــــار
الرقم الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم الجامعي
1 معتز رياض محمود عبيدات 2021121162
قسم صيانة المصادر التراثية
الرقم الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم الجامعي
1 يزن امجد يوسف حلمي نوفل 2021123128
قسم الانثروبولوجيا
الرقم الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم الجامعي
1 عبدالله مصطفى عبدالله حسين 2021122065
كـــلـــيـــة الإعــــــــــلام
قسم الإذاعة والتلفزيون
الرقم الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم الجامعي
1 منور أنور عشوي بني صخر 2021139108
قسم الصحافة والإعلام الرقمي
الرقم الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم الجامعي
1 مهند بكر عليان علاونه 2022838001
قسم العلاقات العامة والإعلان
الرقم الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الرقم الجامعي
1 محمد قاسم محمد البشير 2021137137
كـــلـــيــــة العلوم الـتـربـويـة
الرقم اسم الترتيب بالقائمة أسماء المرشحين الرقم الجامعي
القائمة ورمزها
1 النشامى الشماغ الأحمر 1 هشام احمد محمود الرعود 2021178117
2 جهاد احمد عبد عواجنة 2021178029
كـلـيـة الـسـيـاحـة والـفـنـادق
الرقم اسم الترتيب بالقائمة أسماء المرشحين الرقم الجامعي
القائمة رمزها
1 الكفاءة قبضة اليد 1 عبدالله ماجد سليم القضاة 2021124040
2 احمد غازي فلاح فوارسة 2022124064
كـــلـــيـــة الـــقــــانـــون
الرقم اسم الترتيب بالقائمة أسماء المرشحين الرقم الجامعي
القائمة رمزها
1 البيرق النخلة 1 راسم كمال محمد القرعان 2022867042
2 الأمانة درع 1 ريان حسين موسى الذيابات 2021067088
كـلـيـة التربية البدنية وعلوم الرياضية
الرقم اسم الترتيب بالقائمة أسماء المرشحين التخصص
القائمة ورمزها
1 التعاون كاس العالم 1 حمزة علي غالب مقابله 2021019055
2 معاً قادرون صورة كرة السلة 1 احمد غازي احمد فريحات 2021019335
كــلــيـة الــطــب
الرقم اسم الترتيب بالقائمة أسماء المرشحين التخصص
القائمة ورمزها
1 الهدف سماعة طبية 1 فارس محمد حسين مهيدات 2021999384
2 احسان تشريح القلب 1 ذكرى محمود حماد الحوامدة 2020999265
3 ابناء الطب الفهد 1 عدي خالد سالم الاحمد 2021999193
كـــلــيـة الصيدلة
الرقم اسم الترتيب بالقائمة أسماء المرشحين الرقم الجامعي
القائمة ورمزها
1 سواعد اليدين 1 عبدالرحمن مراد فتحي زقوت 2021507300
2 التجديد الثعبان 1 محمد احمد حمود العماوي 2020507404
كـــــلــــيـــة التـمـريـض
الرقم اسم الترتيب بالقائمة أسماء المرشحين التخصص
القائمة ورمزها
1 النبض النسر 1 رعد خالد صالح السالم 2022506046
2 لما محمد عبدالهادي جرادات 2022506101
الدائرة العامة
الرقم اسم الترتيب بالقائمة أسماء المرشحين الكلية الرقم الجامعي
القائمة رمزها
1 البناء الطلابي البناء 1 احمد جهاد احمد الخولي الحجاوي 2020980195
2 معن عبدالحكيم محمود الطواها الطب 2020999181
3 بتول عطا عبدالمجيد أبو جوده الآداب 2021135014
2 قادمون النجمة السباعية 1 عون زياد عيسى الكايد الحجاوي 2021978174
2 محمد محمود خالد البقاعي الآداب 2021048160
3 اليوبيل الفضي الدله 1 محمد عدنان احمد عبيدات الاعمال 2021061155
2 وهبي عبدالله محمد العمري التربية البدنية 2022019228
3 حلا حسين احمد علاونة الحجاوي 2020978172
4 مصعب حسين ابراهيم الصمادي العلوم 2020057226
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