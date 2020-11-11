النتائج الأوليــة للدوائر الانتخابية للعاصمة عمان

الوكيل الإخباري - ما زالت النتائج الأولية غير الرسمية، للانتخابات النيابية ، تواصل الظهور في مختلف مناطق المملكة، حيث عمليات الجمع والفرز .
وقد ظهرت النتائج "غير الرسمية" للعاصمة عمّان ، لمختلف الدوائر بدءا من الدائرة الأولى حتى الدائرة الخامسة .
وينوّه "الوكيل الإخباري" ، أن النتائج ما زالت أولية ، إلى حين الإعلان عنها من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب ، عصر اليوم الأربعاء .
الدائرة الأولى / العاصمة عمان
اندريه حواري
موسى هنطش
عبد الرحمن العوايشة
خليل عطية
سليمان موسى أبو يحيى
الدائرة الثانية / العاصمة عمان
ايوب خميس
احمد جميل عشا
ضرار الحراسيس
غازي البداوي
عبد محمد عليان
فايز بصبوص
الدائرة الثالثة / العاصمة عمان
خالد البستنجي
حسين الحراسيس
صالح العرموطي
أحمد الصفدي
عمر النبر
خلدون حينا
الدائرة الرابعة - عمان
محمد يحيى المحارمة
عبد الله منور أبو زيد
امغير الهملان الدعجة
خير أبو صعيليك أو عثمان الشوابكة
الدائرة الخامسة - عمان
نمر السليحات
ينال فريحات
اسامة العجارمة
نصار القيسي
ايمن صندوقة
ناجح العدوان
عدنان مشوقة - المقعد الشركسي
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