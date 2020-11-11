الأربعاء 11-11-2020
الوكيل الاخباري

النتائج الأوليــة للدوائر الانتخابية للعاصمة عمان

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الأربعاء، 11-11-2020 08:50 ص

ما زالت عمليات الجمع والفرز مستمرة

النتائج الأوليــة للدوائر الانتخابية للعاصمة عمان

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إحدى قاعات الفرز في عمان


الوكيل الإخباري - ما زالت النتائج الأولية غير الرسمية، للانتخابات النيابية ، تواصل الظهور في مختلف مناطق المملكة، حيث عمليات الجمع والفرز .

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وقد ظهرت النتائج "غير الرسمية" للعاصمة عمّان ، لمختلف الدوائر بدءا من الدائرة الأولى حتى الدائرة الخامسة .

 

وينوّه "الوكيل الإخباري" ، أن النتائج ما زالت أولية ، إلى حين الإعلان عنها من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب ، عصر اليوم الأربعاء .

 

الدائرة الأولى / العاصمة عمان
اندريه حواري
موسى هنطش
عبد الرحمن العوايشة
خليل عطية
سليمان موسى أبو يحيى

الدائرة الثانية / العاصمة عمان
ايوب خميس
احمد جميل عشا
ضرار الحراسيس
غازي البداوي
عبد محمد عليان
فايز بصبوص

الدائرة الثالثة / العاصمة عمان
 خالد البستنجي
حسين الحراسيس
صالح العرموطي
أحمد الصفدي
عمر النبر
خلدون حينا

الدائرة الرابعة - عمان
محمد يحيى المحارمة
عبد الله منور أبو زيد
امغير الهملان الدعجة
خير أبو صعيليك أو عثمان الشوابكة


الدائرة الخامسة - عمان
نمر السليحات
ينال فريحات
اسامة العجارمة
نصار القيسي

ايمن صندوقة
ناجح العدوان
عدنان مشوقة - المقعد الشركسي

 

 

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