النتائج الأوليــة للدوائر الانتخابية للعاصمة عمان

الوكيل الإخباري - ما زالت النتائج الأولية غير الرسمية، للانتخابات النيابية ، تواصل الظهور في مختلف مناطق المملكة، حيث عمليات الجمع والفرز .

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وقد ظهرت النتائج "غير الرسمية" للعاصمة عمّان ، لمختلف الدوائر بدءا من الدائرة الأولى حتى الدائرة الخامسة .

وينوّه "الوكيل الإخباري" ، أن النتائج ما زالت أولية ، إلى حين الإعلان عنها من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب ، عصر اليوم الأربعاء .

الدائرة الأولى / العاصمة عمان

اندريه حواري

موسى هنطش

عبد الرحمن العوايشة

خليل عطية

سليمان موسى أبو يحيى



الدائرة الثانية / العاصمة عمان

ايوب خميس

احمد جميل عشا

ضرار الحراسيس

غازي البداوي

عبد محمد عليان

فايز بصبوص



الدائرة الثالثة / العاصمة عمان

خالد البستنجي

حسين الحراسيس

صالح العرموطي

أحمد الصفدي

عمر النبر

خلدون حينا



الدائرة الرابعة - عمان

محمد يحيى المحارمة

عبد الله منور أبو زيد

امغير الهملان الدعجة

خير أبو صعيليك أو عثمان الشوابكة



الدائرة الخامسة - عمان

نمر السليحات

ينال فريحات

اسامة العجارمة

نصار القيسي

ايمن صندوقة

ناجح العدوان

عدنان مشوقة - المقعد الشركسي



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