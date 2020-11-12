النتائج النهائية في الدائرة الأولى بمحافظة الزرقاء

الوكيل الإخباري - أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب ، الخميس ، النتائج الرسمية للانتخابات النيابية لمجلس النواب التاسع العاشر ، في الدائرة الأولى بمحافظة الزرقاء، وجاءت على النحو التالي :

اضافة اعلان





فاز سلامه علي سلمان الهرفي البلوي بحصوله على 5164 صوتا

فاز مرزا قاسم بولادمرزا بولاد بحصوله على 7013 صوتا

فاز محمد جميل محمد الظهراوي بحصوله على 6530 صوتا

فاز هايل فريح جريس عياش بحصوله على 5794 صوتا

فاز رائد مصباح طلب رباع بحصوله على 2749 صوتا

فاز محمد عواد رجاء الخلايله بحصوله على 3241 صوتا

فاز محمد علي امنيفي ابو صعيليك بحصوله على 6285 صوتا

فاز محمد موسى هلال الغويرى بحصوله على 2425 صوتا





