الخميس 12-11-2020
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الخميس، 12-11-2020 11:45 ص

النتائج النهائية في الدائرة الأولى بمحافظة الزرقاء

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الوكيل الإخباري - أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب ، الخميس ، النتائج الرسمية للانتخابات النيابية لمجلس النواب التاسع العاشر ، في الدائرة الأولى بمحافظة الزرقاء، وجاءت على النحو التالي :

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فاز سلامه علي سلمان الهرفي البلوي بحصوله على 5164 صوتا
فاز مرزا قاسم بولادمرزا بولاد بحصوله على 7013 صوتا
فاز محمد جميل محمد الظهراوي بحصوله على 6530 صوتا
فاز هايل فريح جريس عياش بحصوله على 5794 صوتا
فاز رائد مصباح طلب رباع بحصوله على 2749 صوتا
فاز محمد عواد رجاء الخلايله بحصوله على 3241 صوتا
فاز محمد علي امنيفي ابو صعيليك بحصوله على 6285 صوتا
فاز محمد موسى هلال الغويرى  بحصوله على 2425 صوتا


 




 

 


 

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