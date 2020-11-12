النتائج النهائية للانتخابات في محافظة البلقاء

الوكيل الإخباري - أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب ، الخميس ، النتائج الرسمية للانتخابات النيابية لمجلس النواب التاسع العاشر ، في محافظة البلقاء، وجاءت على النحو التالي :
وفازت دينا عوني محمد البشير بحصولها على 4341 صوتا
فاز طلال محمد عبد الوالي النسور بحصوله على 4966 صوتا
فاز احمد عبد العزيز احمد السراحنه بحصوله على 5574 صوتا
فاز محمد عواد محمد العلاقمه بحصوله على 4820 صوتا
فاز عبد الحليم مروان عبد الحليم الحمود بحصوله على 4860 صوتا
وفاز ضرار قيصر عطا الله الداود بحصوله على 4128 صوتا
وفاز عماد زيدان عبد الحميد العدوان بحصوله على 4487 صوتا
وفاز نضال احمد علي الحياري بحصوله على 3692 صوتا
وفاز عارف منور عبد الرحمن السعايده بحصوله على 5019 صوتا
وفاز فادي علي بركات العدوان بحصوله على 4599 صوتا
وفاز رائد اطعيمه موسى السميرات بحصوله على 3321 صوتا