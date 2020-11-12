النتائج النهائية للانتخابات في محافظة البلقاء

الوكيل الإخباري - أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب ، الخميس ، النتائج الرسمية للانتخابات النيابية لمجلس النواب التاسع العاشر ، في محافظة البلقاء، وجاءت على النحو التالي :

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فاز طلال محمد عبد الوالي النسور بحصوله على 4966 صوتا

فاز احمد عبد العزيز احمد السراحنه بحصوله على 5574 صوتا

فاز محمد عواد محمد العلاقمه بحصوله على 4820 صوتا

فاز عبد الحليم مروان عبد الحليم الحمود بحصوله على 4860 صوتا

وفاز ضرار قيصر عطا الله الداود بحصوله على 4128 صوتا

وفاز عماد زيدان عبد الحميد العدوان بحصوله على 4487 صوتا

وفاز نضال احمد علي الحياري بحصوله على 3692 صوتا

وفاز عارف منور عبد الرحمن السعايده بحصوله على 5019 صوتا

وفاز فادي علي بركات العدوان بحصوله على 4599 صوتا

وفاز رائد اطعيمه موسى السميرات بحصوله على 3321 صوتا







وفازت دينا عوني محمد البشير بحصولها على 4341 صوتا