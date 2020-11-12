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الخميس، 12-11-2020 10:55 ص

النتائج النهائية للدائرة الثانية بإربد

نت


الوكيل الإخباري - أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب ، الخميس، النتائج الرسمية للانتخابات النيابية لمجلس النواب التاسع العاشر ، للدائرة الثانية في إربد ، وجاءت على النحو التالي :

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*الدائرة الثانية: 
1- خالد أبو حسان / قائمة العدالة / 13600 صوت/ مستقل.
2- عبد السلام ذيابات / قائمة الشعبية / 10463 صوتا / مستقل.
3- يحيى عبيدات / قائمة الهمة / 5469 صوتا / مستقل.
4- فواز الزعبي / قائمة الفقير / 7971 صوتا / مستقل.

 

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