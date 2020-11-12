النتائج النهائية للدائرة الثانية في عمان

الوكيل الإخباري - أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب ، الخميس ، النتائج الرسمية للانتخابات النيابية لمجلس النواب التاسع العاشر ، للدائرة الثانية في العاصمة عمّان ، وجاءت على النحو التالي :

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الدائرة الثانية:

1- غازي أحمد حسين البداوي / قائمة النخبة / 4241 صوتا / مستقل.

2- فايز إسماعيل محمد بصبوص / قائمة تكامل / 2411 صوتا / مستقل.

3- ضرار علي محمود الحراسيس / قائمة الشهامة / 3448 صوتا / مستقل.

4- أيوب عبد الكريم خميس خميس / قائمة الإصلاح /4927 صوتا / حزب جبهة العمل الإسلامي.

5- أحمد جميل عبد القادر عشا / قائمة الفجر / 3748 صوتا / مستقل.

6- عبد علي محمد عليان / قائمة التغيير / 2483 صوتا / مستقل.



