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الخميس، 12-11-2020 10:35 ص

وفق الهيئة المستقلة للانتخاب

النتائج النهائية للدائرة الثانية في عمان

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مجلس النواب


الوكيل الإخباري - أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب ، الخميس ، النتائج الرسمية للانتخابات النيابية لمجلس النواب التاسع العاشر ، للدائرة الثانية في العاصمة عمّان ، وجاءت على النحو التالي :

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الدائرة الثانية: 
 1- غازي أحمد حسين البداوي / قائمة النخبة / 4241 صوتا / مستقل.
2- فايز إسماعيل محمد بصبوص / قائمة تكامل / 2411 صوتا / مستقل.
3- ضرار علي محمود الحراسيس / قائمة الشهامة / 3448 صوتا / مستقل.
4- أيوب عبد الكريم خميس خميس / قائمة الإصلاح /4927 صوتا / حزب جبهة العمل الإسلامي.
5- أحمد جميل عبد القادر عشا / قائمة الفجر / 3748 صوتا / مستقل.
6- عبد علي محمد عليان / قائمة التغيير / 2483 صوتا / مستقل.

 

 

 


 




 

 


 

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