النتائج النهائية للدائرة الثانية في عمان

الوكيل الإخباري - أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب ، الخميس ، النتائج الرسمية للانتخابات النيابية لمجلس النواب التاسع العاشر ، للدائرة الثانية في العاصمة عمّان ، وجاءت على النحو التالي :
الدائرة الثانية:
1- غازي أحمد حسين البداوي / قائمة النخبة / 4241 صوتا / مستقل.
2- فايز إسماعيل محمد بصبوص / قائمة تكامل / 2411 صوتا / مستقل.
3- ضرار علي محمود الحراسيس / قائمة الشهامة / 3448 صوتا / مستقل.
4- أيوب عبد الكريم خميس خميس / قائمة الإصلاح /4927 صوتا / حزب جبهة العمل الإسلامي.
5- أحمد جميل عبد القادر عشا / قائمة الفجر / 3748 صوتا / مستقل.
6- عبد علي محمد عليان / قائمة التغيير / 2483 صوتا / مستقل.