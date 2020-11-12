النتائج النهائية للدائرة الخامسة بالعاصمة عمان

الوكيل الإخباري - أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب ، الخميس ، النتائج الرسمية للانتخابات النيابية لمجلس النواب التاسع العاشر ، للدائرة الخامسة في العاصمة عمّان ، وجاءت على النحو التالي :

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وفاز ينال عبد السلام نور الدين الفريحات بحصوله على 4956صوتا

وفاز عدنان يلدار الخاص مشوقة بحصوله على 4411 صوتا



وفاز أسامة نايف سالم رحيل بحصوله على 4794 صوتا

وفاز نمر عبد الحميد السليحات، بحصوله على 5989 صوتا



وفاز ناجح محمد قبلان العدوان، بحصوله على 2708 صوتا



وفاز نصار حسن سالم القيسي، بحصوله على 4501 صوتا

وفاز فراس جميل علي السواعير بحصوله على 3698 صوتا.





