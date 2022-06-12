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الأحد، 12-06-2022 06:09 م

النجار: إربد العاصمة العربية للثقافة 2022 مشروع مستدام

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الوكيل الاخباري - قالت وزيرة الثقافة هيفاء النجار، اليوم الأحد، إن الاحتفالية بإربد العاصمة العربية للثقافة 2022، التي سيجري إطلاقها مساء اليوم الأحد برعاية ملكية سامية، مشروع مستدام تسعى الوزارة لمواصلته والعمل عليه مع شركائها بما فيهم المثقفون والمبدعون الأردنيين.

وخلال جلسة حوارية بعنوان "قصص نجاح إبداعية أردنية"، ضمن الاحتفالية بإربد العاصمة العربية للثقافة 2022، أقيمت في المركز الثقافي الملكي بعمان، بحضور عدد من وزراء ومسؤولين عن الشأن الثقافي العرب، أشارت النجار إلى أن هذه الاحتفالية، هي احتفاء بالمبدع الأردني الذي قدّم إسهامات جليلة بصمود الأردن، في مئوية الدولة الأردنية؛ "إذ ما كان ليتحقق هذا الصمود لولا المثقفون الأردنيون".

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