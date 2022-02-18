النجار: إقامة أسابيع ثقافية عربية ضمن مشروع إربد عاصمة للثقافة

الوكيل الإخباري - قالت وزيرة الثقافة هيفاء النجار، إن مشروع إربد عاصمة للثقافة العربية، يمثل الأردن بكل مكوناته.

اضافة اعلان



وكشفت خلال حديثها لشاشة التلفزيون الأردني، اليوم الجمعة، أنه سيتم إقامة أسابيع ثقافية تشارك بها كل الدول العربية.



وأكدت النجار أنه سيتم التعاون مع وزراء الثقافة في المنطقة العربية، بأن تكون الإقامة في مناطق إربد وأن تكون أم قيس مركزا.



وبيّنت أن مشروع إربد عاصمة للثقافة، هو مشروع لتجديد الشراكة مع أهالي المنطقة، مضيفا "لا نتحدث عن إربد المدينة بل المجتمع المحلي الذي يمتد بكل الشمال الأردني".



وأوضحت أن الهدف من الفعاليات التي ستقام في المدينة هو دعم المجتمع المحلي، مؤكدة دعم الحكومة ممثلة برئيس الوزراء لهذا المشروع دعما مطلقا.

وقالت "نريد للثقافة والسياحة أن تنتشر في كل مناطق الشمال الأردني".



وأشارت إلى أنه سيتم إقامة ورشات عمل لمختلف القطاعات وفعاليات مع الفنانين الأردنيين.



ونوهت بأن هذا المشروع هو فرصة لكافة القطاعات والمبادرات الريادية بأن تبرز وأن تتقدم، مضيفة "نحن ندعم السياحة الداخلية ونريد أن نقدم السردية الأردنية للعالم".