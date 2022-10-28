النجار:المسابقات الثقافية تمثل مختبراً لاكتشاف المواهب

الوكيل الاخباري - قالت وزيرة الثقافة الدكتورة هيفاء النجار، إن المسابقات الثقافية تمثل مختبراً مهماً لاكتشاف المواهب الشابة وتحفزهم على الابتكار والإبداع ليسهموا بتشكيل المشهد الثقافي المحلي والعربي.

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جاء ذلك خلال رعايتها اليوم الجمعة المرحلة النهائية من مسابقة الزرقاء الثقافية الرابعة على مسرح الشاعر حبيب الزيودي في مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي التي نظمتها جمعية الزرقاء للتراث والثقافة بالتعاون مع مديرية ثقافة الزرقاء، بحضور مدير الثقافة أيمن عرار وجمع من الكتاب والنقاد والفنانين والمهتمين.



واستذكرت النجار دور الشاعر الراحل حبيب الزيودي، ابن الزرقاء، في إثراء المشهد الثقافي المحلي والعربي بمناسبة الذكرى العاشرة لوفاته، مشيرة أن الزيودي شكل وجدان الأجيال بقصائده التي دونت تفاصيل الوطن ورسمت تضاريسه بألوان شقائق النعمان ودحنونه ، فيما قرأت مقطعاً من قصيدة الشاعر "سلاما على وطن الطيبين سلاما".