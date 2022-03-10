النجار تتفقد مركز الأمير الحسين الثقافي في معان

الوكيل الاخباري - تفقدت وزيرة الثقافة، هيفاء النجار، اليوم الخميس، مركز الأمير الحسين بن عبدالله الثاني الثقافي في معان، واطلعت على الأدوار التي يقدمها لتنشيط الفعل الثقافي ودعم القائمين عليه.



وقالت الوزيرة النجار، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الوزارة ومن خلال الجولات الميدانية تتابع البرامج والأنشطة والخطط كافة التي يتم تنفيذها في المراكز الثقافية المنتشرة في العديد من المحافظات وتقديم الدعم المناسب لاستدامتها.

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