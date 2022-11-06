النجار تحاضر عن الهوية وتعزيز الثقافة في ظل التحول الرقمي

الوكيل الاخباري - أكدت وزيرة الثقافة هيفاء النجار دور الإعلاميات العربيات في الترويج ودعم الثقافة، مشيرة إلى الشراكة الحقيقية بين الثقافة والإعلام من خلال تقاطع أدوارهما التوعوية والتنويرية.



وأضافت النجار في محاضرة لها ضمن مؤتمر الإعلاميات العربيات الذي نظمه مركز الإعلاميات العربيات في مادبا عاصمة السياحة العربية، بعنوان " الهوية وتعزيز الثقافة في ظل التحول الرقمي"، أن علينا أن نقدم السردية الأردنية بكل فخر واعتزاز، لافتة إلى أن الأردن الذي يقوم على التعددية والتنوع يوفر مشروع أمل، وأن قيادته تشكل مصدر إلهام.

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