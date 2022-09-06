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الثلاثاء، 06-09-2022 11:10 م

النجار ترعى احتفالية الشاعر عرار في إربد

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الوكيل الاخباري - رعت وزيرة الثقافة هيفاء النجار في بيت عرار الثقافي في إربد مساء اليوم الثلاثاء، فعاليات احتفالية الشاعر مصطفى وهبي التل "عرار"، ضمن احتفالات اربد عاصمة الثقافة العربية لعام 2022.

وجرى الاحتفال بحضور صفية وهبي التل وأمين عام وزارة الثقافة هزاع البراري، ومحافظ إربد رضوان العتوم، ورئيس المكتب التنفيذي للإحتفالية المهندس منذر بطاينة ومدير ثقافة إربد عاقل خوالدة ومديري المؤسسات الحكومية والخاصة، بالاضافة لممثلين لمرتبات الأمن العام وعدد من الأدباء والمثقفين والشعراء من أبناء المحافظة.

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