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الإثنين، 20-12-2021 01:53 م

النجار تزور الجناح الأردني في معرض إكسبو دبي

وزيرة


الوكيل الإخباري - زارت وزيرة الثقافة، هيفاء النجار، اليوم الاثنين، الجناح الأردني في معرض إكسبو دبي 2020، على هامش مشاركتها بأعمال الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر وزراء الثقافة العرب المنعقد حاليًا في دبي بالإمارات العربية المتحدة.

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ووفقا لبيان صحفي صدر عن الوزارة، اليوم الاثنين، جالت الوزيرة النجار ترافقها مديرة مديرية الاتصال والتبادل الدولي في الوزارة رولا عواد، في الجناح الأردني، الذي يحمل عنوان "عتبات المستقبل"، واطلعت على مكوناته وما يتضمنه من عروض وبرامج وفعاليات، واستمعت إلى شرح من القائمين عليه يوضح ملامح تصميمه التي تعكس الإنجازات الأردنية بالعديد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعيَّة والثقافية والتراثية. 


ويشارك الأردن في معرض دبي إكسبو 2020 بجناح يعرض ما حققه من تطور في العديد من المجالات، ويبحث أوجه التعاون والاستثمار والفرص المستقبلية للشراكة مع مختلف القطاعات في الأردن.


يشار إلى أن معرض اكسبو دبي 2020 كان من المفترض إقامته العام الماضي، وتم تأجيله بسبب جائحة كورونا، ويضم 195 جناحاً يمثل 195 دولة، ومن المتوقع أن يجذب ملايين الزوار على مدى الأشهر المقبلة.


 




 

 


 

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