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الأحد، 24-04-2022 12:56 م

النجار تسلم جمعية صناع الارادة نسخة من الدستور بطريقة برايل

جج


الوكيل الإخباري - سلمت وزيرة الثقافة هيفاء النجار، خلال زيارتها لجمعية صناع الإرادة للأشخاص ذوي الإعاقة في مدينة العقبة أمس السبت نسخا من الدستور الأردني المكتوبة بطريقة "برايل"، ومجموعة من أجهزة الكمبيوتر المتقدمة التي تساعدهم على القراءة والتعلم المستمر والانفتاح على العالم.

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وقالت النجار بحضور النائب تمام الرياطي، إن توزيع الدستور على الجمعيات المعنية بالمكفوفين يهدف إلى تمكين هذه الفئة من تعزيز ثقافتهم الدستورية، وتمكينهم من معرفة حقوقهم وواجباتهم أسوة بفئات المجتمع كافة.
وأشارت إلى أن إتاحة الفرصة للمكفوفين للإطلاع على الدستور يعتبر واجبا على جميع مؤسسات الوطن وتنفيذا لرؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في خطاب تكليف الحكومة على ضرورة إدماج ذوي الاعاقة وتوفير سبل المعرفة لهم.


وأثنت النجار على تعاون جمعية الصداقة للمكفوفين التي تمثل نموذجا وطنيا لخدمة هؤلاء الأشخاص وطبع الدستور بلغة"برايل"، مشددة على ضرورة أن يقبل هؤلاء الأشخاص على الاطلاع على حقوقهم وواجباتهم في الدستور الذي يشكل جزءا من الوعي السياسي ويسهم في تعزيز قيم المواطنة.


من جهتها ثمنت رئيس الجمعية سهام الشباطات جهود وزارة الثقافة في توزيع الدستور بطريقة "برايل" الذي سيسهم في تمكين هؤلاء الأشخاص بمعرفة حقوقهم وواجباتهم الدستورية.


وأشارت الشباطات إلى أنه تم توزيع نسخ ناطقة من المصحف الكريم في ختام الحفل.


وكانت الوزيرة النجار استمعت إلى قراءات من بعض المكفوفين لعدد من النصوص الدستورية، وجرت محاورة ونقاش حول بعض المواد بالدستور.
و استكملت النجار زيارتها بحضور الأمسيات الرمضانية في محافظة العقبة التي تقام في نادي الأمير راشد التي تضمنت حفلا غنائيا للفنان عبد الله الخليفات و عرضا لفرقة جمعية العقبة للثقافة والفنون والتراث التي قدمت لوحات فلكلورية على أنغام السمسمية.


وقالت النجار إن هذه الأمسيات تشكل مساحة من الفرح ومتنفسا للعائلات خصوصا بعد أزمة كورونا، مبينة أن هناك العديد من العروض الفنية و الثقافية المتنوعة التي تعزز المزيد من الصناعات الثقافية. واطلعت النجار على هامش حضورها الأمسيات على البازار الخيري الذي شاركت فيه مجموعة من الجمعيات التي تعرض منتوجات تقليدية وتراثية تعبر عن التراث و الثقافة الأردنية .


 




 

 


 

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