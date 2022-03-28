النجار تشارك بمنتدى المرأة في الحكومة ضمن القمة العالمية للحكومات بدبي

الوكيل الاخباري - شاركت وزيرة الثقافة هيفاء النجار، اليوم الاثنين، في جلسة "فلسفة القيادة الحكومية.. حوار مع وزيرات عربيات"، خلال "منتدى المرأة في الحكومة وصناعة المستقبل"، وذلك ضمن فعاليات اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2022 المنعقدة في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.



وقالت النجار خلال كلمتها حسب بيان صحافي صادر عن وزارة الثقافة، أن الحكومات الأردنية تعمل على تمكين المرأة وتعزيز تواجدها الفاعل في كافة المجالات، وفي مقدمتها مجال العمل العام.

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