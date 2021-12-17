النجار تفتتح الملتقى السنوي الأول لطلاب وخريجي الهندسة الصناعية

الوكيل الاخباري - رعت وزيرة الثقافة هيفاء النجار اليوم الجمعة، في المركز الثقافي الملكي، الملتقى السنوي الأول لطلّاب وخريجي الهندسة الصناعية، الذي يحمل عنوان (بين الدراسة وسوق العمل).



ووفقاً لبيان صحفي صادر عن الوزارة، يأتي الملتقى الذي تنظمه اللجنة الأكاديمية الخدماتية من قسم الهندسة الصناعية بالجامعة الهاشمية فريق (تيربو)، بمناسبة الذكرى السنوية الثامنة لتأسيس الفريق، وبالتعاون مع اللجنة الأكاديمية في قسم الهندسة الصناعية بالجامعة الأردنية (فريق كايزن)، ومؤسسة (بادر وساهم) التطوعية.

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