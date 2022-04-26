النجار تلتقي السفير الإيطالي

الوكيل الإخباري - بحثت وزير الثقافة، هيفاء النجار، مع السفير الإيطالي في الأردن، لوتشانو بيزوتي، في مكتبها بمبنى الوزارة، اليوم الثلاثاء، سبل تطوير العلاقات الثقافية بين البلدين الصديقين.

اضافة اعلان



وقالت النجار إن هذا اللقاء يبحث سبل تفعيل العلاقات الثقافية بين البلدين، اللذين تربطهما الكثير من القواسم المشتركة كالثقافة والقيم والتاريخ.

وأضافت، بحسب بيان صدر عن الوزارة، أننا نعمل على إحداث توازن بين الثقافة والسياحة لتقديم الأردن ثقافيا من خلال مواقعه السياحية المتميزة، بمفهوم شمولي تكاملي يرتكز على شراكات حقيقية فاعلة، وأن الأردن الذي يقع في قلب العالم ينادي بالتعددية والانفتاح والحوار والتنوع واحترام الآخر، ويستثمر في الشباب لبناء مستقبل واعد بقيادة الهاشميين وعميدهم جلالة الملك عبدالله الثاني.



وأكدت النجار حرص وزارة الثقافة على مواصلة تعزيز العلاقات الثقافية طويلة الأمد بين الأردن وإيطاليا، داعية السفير لمشاركة بلاده في مهرجان جرش.

من جهته، أشاد السفير الإيطالي بالعلاقات الجيدة التي تربط البلدين الصديقين، مؤكدًا سعي حكومته لمزيد من التعاون وتبادل الخبرات في المجال الثقافي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الأجندة الخاصة بمشاركة النجار في مؤتمر نابولي لوزراء الثقافة في المنطقة الأورو متوسطية الاجتماع الوزاري الأول للثقافة بين الاتحاد الأوروبي ودول الجنوب الذي سيقام في نابولي، يومي 16 -17 حزيران المقبل، لمناقشة كيفية حماية وتعزيز وتقدير الثقافة والتراث الثمين، والمناظر الطبيعية في المنطقة الأورو متوسطية ويقدم منصة لإجراء محادثات مشتركة حول أهم الموضوعات ذات الصلة على المستوى الدولي والدبلوماسية الثقافية.

يذكر أن أول اتفاق ثقافي وقع بين حكومتي الأردن وإيطاليا كان في عام 1975، ثم وقعت عدة برامج تنفيذية كان آخرها البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي والعلمي بين الجانبين للسنوات 1997- 1999 بتاريخ الأول من تموز 1997 في عمّان، واتفاقية التعاون الثقافي والعلمي والتكنولوجي بين الحكومتين بتاريخ 23 من أيلول 1999.