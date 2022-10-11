النجار تلتقي الهيئات الثقافية في لواء الرصيفة

الوكيل الاخباري - قالت وزيرة الثقافة هيفاء النجار إن الوزارة تتابع وبشكل متواصل جهود الهيئات الثقافية والمؤسسات الرسمية في لواء الرصيفة الرامية إلى إنجاح احتفالية حصول الرصيفة على لقب مدينة الثقافة الأردنية لعام 2022.



وأضافت خلال لقائها الهيئات الثقافية في بلدية الرصيفة، اليوم الثلاثاء، أن العمل الجماعي والتشاركية بين جميع مؤسسات الدولة الحكومية والهيئات الثقافية مطلب للجميع ويخدم الهدف الأساسي لوضع الرصيفة على خارطة العمل الثقافي في المملكة.

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