الخميس 06-01-2022
الوكيل الاخباري

السعودية تشهد تسارعًا بعدد الإصابات اليومية بكورونا

قرار حكومي بشأن الجميد

الصندوق الهاشمي لتنمية البادية يتفقد لواء الجيزة

روسيا: أكبر انخفاض لحصيلة إصابات كورونا

الفراية: لا يوجد قرار سهل في التعامل مع كورونا

النجار تلتقي رئيس الهيئة الإدارية لجمعية عون الثقافية

تحذير هام من الأرصاد بشأن طقس الليلة

بحث تقديم تسهيلات لتبادل المجموعات السياحية بين الأردن وسوريا

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة

إصابة وزير الصحة الكويتي بفيروس كورونا

الخميس، 06-01-2022 04:54 م

النجار تلتقي رئيس الهيئة الإدارية لجمعية عون الثقافية

120225105415604237502


الوكيل الاخباري - بحثت وزيرة الثقافة، هيفاء النجار، مع رئيس الهيئة الإدارية لجمعية عون الثقافية الوطنية، أسعد العزام وعدد من أعضاء الجمعية، اليوم الخميس، سبل تعزيز التعاون المشترك.

ووفقا لبيان صحفي صادر عن الوزارة، أكدت النجار، خلال لقائها مع الجمعية، حرص الوزارة على أن تأخذ المؤسسات الأهلية الوطنية دورها في المشهد الثقافي الأردني بوصفها أحد الأذرع المجتمعية الفاعلة والحيوية لإغنائه وتطوره.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
المنسف-الاردني-بالجميد-الكركي-600x430

قرار حكومي بشأن الجميد

2202027162530675069244

الصندوق الهاشمي لتنمية البادية يتفقد لواء الجيزة

1120212923750548572758

الفراية: لا يوجد قرار سهل في التعامل مع كورونا

61d6f20d36908

بحث تقديم تسهيلات لتبادل المجموعات السياحية بين الأردن وسوريا

63777082337663289542-1021x1157

انعقاد البورد البريطاني في الأردن لأول مرة

كورونا 5

ارتفاع طفيف على نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن

أخبار متعلقة
1

النجار تلتقي الهيئة الإدارية لجمعية هواة جمع الطوابع والعملات

w

افتتاح مؤتمر أقلامنا في خدمة الوطن في المركز الثقافي الملكي

اسم

النجار تنعى وزيرة الثقافة السابقة أسمى خضر

12202116183849786169541

جلسة حوارية تناقش التحديات البيئية في عجلون

1220219175129725091511

وزيرة الثقافة تكرم الفائزين بجوائز مسابقات مئوية الدولة الأردنية

0L5A1485 - Copy

وزير السياحة يعمم على المنشآت السياحية - وثيقة