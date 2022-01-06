النجار تلتقي رئيس الهيئة الإدارية لجمعية عون الثقافية

الوكيل الاخباري - بحثت وزيرة الثقافة، هيفاء النجار، مع رئيس الهيئة الإدارية لجمعية عون الثقافية الوطنية، أسعد العزام وعدد من أعضاء الجمعية، اليوم الخميس، سبل تعزيز التعاون المشترك.



ووفقا لبيان صحفي صادر عن الوزارة، أكدت النجار، خلال لقائها مع الجمعية، حرص الوزارة على أن تأخذ المؤسسات الأهلية الوطنية دورها في المشهد الثقافي الأردني بوصفها أحد الأذرع المجتمعية الفاعلة والحيوية لإغنائه وتطوره.

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