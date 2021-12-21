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الثلاثاء، 21-12-2021 09:43 ص

النجار تنعى وزيرة الثقافة السابقة أسمى خضر

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الوكيل الإخباري - نعت وزيرة الثقافة هيفاء النجار، اليوم الثلاثاء، وزيرة الثقافة السابقة والحقوقية أسمى خضر، التي رحلت مساء أمس الاثنين، عن عمر ناهز الـ 69 عاما. 

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ووفقا لبيان صحفي، صدر عن الوزارة، استذكرت النجار جهود الراحلة كواحدة من أبرز الوجوه الحقوقية والنسوية في الأردن، التي تبنت العديد من القضايا الإنسانية والاجتماعية، وقضايا الحريات الديمقراطية، ودافعت عن المرأة والإنسان، وانتصرت لقضاياهم، سائلة العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم عائلتها وذويها ومحبيها الصبر والسلوان. يذكر أن الراحلة ولدت عام 1952، وأنهت دراستها الثانوية من مدرسة الأميرة عالية الثانوية في عمان، وحصلت على الشهادة الجامعية الأولى في القانون من جامعة دمشق، وعملت في مجال التعليم والصحافة وترأست لجنة المرأة في اتحاد المحامين العرب ثم اتحاد المرأة في الأردن، وفي عام 1990 شاركت في وضع الميثاق الوطني الذي عُدّ منعطفا أساسياً بالتاريخ الأردني الحديث. 


 وعينت وزيرة للثقافة في العام 2003، ثم تولت منصب الأمين العام للجنة الوطنية لشؤون المرأة في الأردن، وحازت على وسام الاستقلال الأردني من الدرجة الأولى من جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه عن صياغة الميثاق الوطني الأردني 1991. كما حازت على جائزة الشرف عن دورها في الدفاع عن حقوق الإنسان من منظمة مراقبة حقوق الإنسان، وجائزة الأمم المتحدة لمجابهة الفقر عن الإسهامات في مجال تحقيق أهداف التنمية للألفية.


 




 

 


 

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