النجار: خطأ رواية "ميرا" فادح.. واستقالة جماعية للجنة الإجازة

الوكيل الإخباري - وصفت وزيرة الثقافة هيفاء النجار الخطأ الذي ورد في رواية "ميرا" بالخطأ الفادح حتى وإن كان غير مقصودا.



وقالت النجار خلال اجتماع للجنة التوجيه الوطني والإعلام والثقافة النيابية، اليوم الاثنين، إنها قدمت اعتذارا منذ اللحظة الأولى عن الخطأ.



وأضافت أن أعضاء اللجنة التي أجازت رواية "ميرا" للنشر استقالوا بشكل جماعي بعد اكتشاف الخطأ.



وأشارت إلى أن الوزارة قامت بسحب جميع نسخ الرواية من مكتبة الأسرة بعد احتوائها على عبارات خادشة للحياء.

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وبيّنت أنه علينا إعادة النظر بما تنتجه مكتبة الأسرة من روايات وقصص، مشددة على أنه سيكون هناك مراجعات أولى وثانية وثالثة للنصوص والإصدارات التي تصدر عن الوزارة.



وكان عدد من النواب انتقدوا إجازة مثل هذه الروايات التي تعتبر صارخة وخادشة للحياء ولا تتناسب مع المجتمع الأردني.





