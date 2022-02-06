النجار: دعم استدامة وتوثيق متحف "الآرمات" في عمّان

الوكيل الإخباري - قالت وزير الثقافة هيفاء النجار، اليوم الأحد، خلال زيارتها إلى متحف "الآرمات" في عمّان، إن الوزارة ستدعم استدامة هذا المشروع، واعدة بـ "المساهمة في توثيق" ما يعرضه من لوحات.

اضافة اعلان



وأوضحت النجار من داخل المتحف الذي يعرض لوحات لتوثيق تاريخ العاصمة وأعمال خطاطيها، أن غازي خطاب الذي أسس المتحف "قدم فكرة جديدة عن المتاحف وهذا يعني أننا نستطيع أن نقدم الجديد بإدارتنا".



و"متحف آرمات عمّان يتطلب أن ندعم استدامته لأن المشروع لا يمكن أن يستمر على مبادرة من شخص واحد" بحسب النجار التي شرحت: "الاستدامة تعني مزيدا من الآرمات والتوثيق مع استحداث منصة إلكترونية، ويجب أن ندعم التحول الإلكتروني" لهذا المشروع.



وعبرت عن ثقتها في أن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة "جاهزة للتوثيق تاريخيا كل آرمة والفترة الزمنية التي مثلتها"، مع ضرورة "الإتيان بمؤرخين يكتبوا وهنا توجد قصة تحتاج لأن تكتب".



ووعدت النجار بأن "نقوم ونسهم في عملية التوثيق وهناك تعاون كامل بين وزراء الحكومة لأن نعمل معا.. من أجل استدامة هذا المشروع على المستويات المالية والإدارية والتكنولوجية كافة".



وتحدثت عن إمكانية إقامة متحف مماثل في إربد أو في مناطق أخرى في الأردن وهو "يوثق لمراحل تاريخية حيث تعيش حالة من الفهم وحالة من الأمل".



والمتحف "يؤكد على التنوع والتعدد الأردني.. والآرمات تمثل بعدا اجتماعيا وثقافيا" على ما ذكرت النجار.

(المملكة)