النجار: علينا الاعتراف بوجود معاناة لدى المواطن

الوكيل الإخباري - قال وزيرة الثقافة هيفاء النجار، إنها تتعاطف مع الناس بأن لا ترى دور للوزارة لكنها تنظر للمشروع الثقافي بمنظار تكاملي وشمولي.

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وأضافت النجار، في حديثها على برنامج 60 دقيقة الذي يذاع عبر التلفزيون الأردني، أن الوزارة لا تعمل بمعزل عن المشروع التربوي والسياسي والاقتصادي.



ولفتت إلى أن الوزارة قدمت حالة جادة من بناء الثقة مع الفعاليات الثقافية في جميع أنحاء المملكة، "لم تعد الثقافة تعيش بعزلة في وزارة الثقافة".



ونوهت إلى أن مهمة الثقافة إشاعة الفرح والإيجابية لكن هذا يحتاج إلى فترة زمنية طويلة وصبر واستدامة وبرامج ثقافية واضحة وشجاعة، "علينا أن نعترف بوجود معاناة لدى المواطن الأردني، وأن المثقف الأردني يشعر لفترة طويلة أن المسرح لم يعد له أهمية، وأن الاحتفال لم يعد موجودا، وأن الفنان مصنف درجات".