النجار: لدينا خطة طموحة للحد من فاقد المياه

الوكيل الإخباري - قال وزير المياه والري محمد النجار خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لفاقد المياه في عمّان، إن الحكومة "تدرك تماما حجم التحديات التي يعانيها قطاع المياه والتقلبات المناخية وتراجع المتاح من المصادر المائية الصالحة للشرب والتي تشهد تناقصا عاماً بعد آخر نتيجة تراجع المواسم المطرية".

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وأكد النجار خلال إطلاق الاستراتيجية التي تأتي بالتعاون مع مشروع حوكمة قطاع المياه WGA الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID، اليوم الخميس، أن "لدى قطاع المياه خطة طموحة للحد من فاقد المياه كونه أحد القضايا الأكثر إلحاحاً في قطاع المياه".



وأضاف أن وزارة المياه "تسعى جاهدة للحد من الفاقد المائي من خلال الإسراع بتنفيذ مشاريع لاستبدال الشبكات وتعزيز قدرتها وتحسين أدائها والبحث عن مصادر مائية جديدة".



واستراتيجية الفاقد المائي تسعى لتخفيض نسبة الفاقد إلى أقل من 25% على الصعيد الوطني بحلول العام 2040، من خلال برنامجها "الطموح" بالتعاون مع الوكالة الأميركية، و"توفير هذه الكميات للاستخدامات المختلفة" بحسب النجار.



وأشار إلى أن "الشراكة الفاعلة مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID منذ ما يقارب 70 عاماً هي شراكة مستدامة"، معرباً عن "شكره وتقديره لجهود الوكالة الأميركية والدعم المستمر للجهود الحكومية بهذا الشأن".



وتابع: "قطاع المياه ومنذ سنوات انتهج استراتيجيات متعددة بهدف رفع كفاءة التزويد المائي وتطوير الشبكات وعزل المناطق لتحسين التوزيع والضغوطات بما يخفف الفاقد من خلال التحول إلى الضخ بالانسياب الطبيعي، مما يوفر في كلف الطاقة والصيانة وإطالة أعمار الشبكات وأنظمة التحكم وتركيب عدادات ذكية حديثة يستطيع المواطن مراقبتها باستمرار للحفاظ على المياه والتأكد من فاتورته، مع التوسع ببرامج حماية مصادر المياه والحد من الاعتداءات من خلال حملة إحكام السيطرة لضبط الاعتداءات التي حققت نجاحات متعددة".



مديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية شيري كارلين قالت: "يأتي إطلاق الاستراتيجية الوطنية لفاقد المياه اليوم في وقت حاسم بالنسبة للمملكة".



وأضافت: "ستستمر الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في شراكتها مع وزارة المياه والري والشركات المختصة بهدف تعزيز إدارة قطاع المياه وتحسين البنية التحتية".



وقامت وزارة المياه والري بالتعاون مع مشروع حوكمة قطاع المياه التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية بطرح الاستراتيجية الوطنية لفاقد المياه، وهي "نهج شامل للاستراتيجيات والأنشطة لتحقيق أهداف الحد من الفاقد وستتناول ورشة العمل الغرض والأهداف والنهج الفني للاستراتيجية الوطنية لفاقد المياه".



وتسعى الاستراتيجية إلى "تحديد الأدوار والمسؤوليات المطلوبة لكل شركات ومرافق المياه من خلال مناقشات بين الحضور ضمن مجموعات عمل"، إضافة إلى "تحديد مؤشرات أداء فاقد المياه، وقياسات التقدم والأداء، وإعداد التقارير".



كما سيقدم عقد الخدمات الهندسية لإدارة برنامج تقليل الفاقد USAID-MESC II الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، خبرتهم والدروس المستفادة من مشروع فاقد المياه القائمين على تنفيذه، والذي حقق نجاحات متعددة على مدى السنوات السابقة بالتشارك مع سلطة المياه والشركات المملوكة لها.



يشار إلى أن هذه الاستراتيجية الوطنية لفاقد المياه تشكل جزء رئيسي من الاستراتيجية الوطنية للمياه (2022-2040) التي تقوم بتحديثها وزارة المياه والري بدعم من مشروع حوكمة قطاع المياه، الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية والتي تعد خارطة طريق مهمة لتحديد أولويات القطاع ورسم خارطة الطريق لتحقيق الأهداف المنشودة، بما يتماشى مع توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني لتطوير استراتيجية طويلة الأجل لقطاع المياه لمواجهة التحديات المتزايدة.